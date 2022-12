Redmi Watch 3: il nuovo indossabile Xiaomi subito in sconto

Sono passate solo poche ore dal debutto ufficiale del nuovo indossabile della costola di Xiaomi: il dispositivo è già disponibile anche per noi occidentali in offerta, l'occasione perfetta per salutare il nuovo anno con un prodotto del brand cinese. Ecco dove comprare Redmi Watch 3 e come fare per risparmiare grazie ad un codice sconto esclusivo!

Dove comprare Redmi Watch 3 e come risparmiare con codice sconto

Il nuovo arrivato del brand fa un balzo in avanti rispetto al precedente modello: il design generale non cambia, ma abbiamo uno schermo più ampio (un pannello AMOLED da 1.75″) con tanto di Always-On Display ed una luminosità di picco di 600 nit, insieme a varie funzionalità aggiuntive. L'indossabile è dotato di un corpo impermeabile fino a 5 ATM, offre un'autonomia fino a 12 giorni e non si fa mancane né l'NFC né il GPS.

Grazie a speaker e microfono è possibile effettuare chiamate Bluetooth, mentre le modalità dedicate agli utenti sportivi sono ben 121. Non mancano le solite funzioni dedicate alla salute come il monitoraggio H24 dell'attività cardiaca, controllo dei valori SpO2 e così via.

Il nuovo Redmi Watch 3 debutta sullo store GizTop in offerta con codice sconto a meno di 100€: si tratta della versione CHINA, quindi con l'assistente XiaoAI e cinese ed inglese come lingue di sistema.

