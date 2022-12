Redmi Band 2 debutta con Coupon: il tuo nuovo compagno d’allenamento!

Insieme ai nuovi modelli della serie K60 e all'indossabile Watch 3, la costola di Xiaomi ha lanciato anche l'ultima versione del suo fitness tracker. Si tratta di un dispositivo votato allo sport e alla salute, con un look ampiamente collaudato e funzioni sempre più vicine ad un “classico” smartwatch: ecco Redmi Band 2 e in questo articolo andiamo a scoprire dove comprare il nuovo accessorio e come risparmiare con codice sconto!

Codice sconto Redmi Band 2: il fitness tracker ritorna in grande stile (subito in offerta)

La smart band low budget di Xiaomi mantiene il medesimo stile della generazione precedente ma aumentano le dimensioni, con uno schermo TFT da 1.47″. L'accessorio è in grado di offrire un'autonomia fino a 14 giorni, non manca il supporto ad oltre 30 modalità sportive e sono presenti vari parametri dedicati alla salute (anche SpO2). Il corpo è certificato fino a 5ATM e non manca la possibilità di personalizzare il quadrante con tantissime watchface.

La nuova Redmi Band 2 debutta per noi occidentali (in versione CN) grazie allo store GizTop: il dispositivo è già acquistabile e c'è anche un codice sconto esclusivo per risparmiare. Per chi preferisce uno smartwatch, vi segnaliamo che è disponibile anche Redmi Watch 3, già in offerta.

