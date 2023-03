Redmi Note 12 Pro+ 5G parte alla grande: 40€ di sconto e Redmi Band Pro in regalo!

Di recente Xiaomi ha lanciato la serie Note 12 in Italia, con una serie di occasioni per risparmiare sull'intera famiglia. Ed ora le chance raddoppiano grazie a questo codice sconto del valore di 40€: Redmi Note 12 Pro+ 5G diventa ancora più appetibile!

Redmi Note 12 Pro+ 5G scende subito di prezzo con codice sconto: il super “medio gamma” da prendere al volo

Xiaomi ha presentato ben quattro modelli della gamma Note 12, per tutte le esigenze: gli utenti in cerca di un terminale potente e completo non potranno che puntare a Redmi Note 12 Pro+ 5G. Dotato di uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz e del Dimensity 1080, il dispositivo si spinge oltre il modello Pro grazie alla presenza della ricarica rapida da 120W e di una fotocamera Samsung da 200 MP (con Super OIS).

Il nuovo Redmi Note 12 Pro+ 5G è stato appena lanciato ed è subito in offerta con codice sconto sullo store di Xiaomi: utilizzando il coupon indicato, il prezzo scenderà di ben 40€! Inoltre, ricevere in regalo una Redmi Smart Band Pro (fino ad esaurimento scorte).

In alternativa al modello super top, vi segnaliamo che anche Redmi Note 12 4G è disponibile in sconto: sia con l'offerta lancio che con il nuovo coupon (e il prezzo scende a soli 160€)!

