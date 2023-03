Sentirete parlare molto di Dangbei, un brand cinese del quale a breve vi racconteremo il Dangbei Mars Pro (un super proiettore 4K da 3000 ANSI Lumen) e che negli ultimi tempi si è contraddistinto per il grande rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti, in grado di portare caratteristiche da top di gamma a prezzi più accessibili rispetto ai suoi diretti competitor.

Ebbene, Emotn N1 nasce con lo stesso concetto ma da un sub-brand di Dangbei e, ok, con i suoi 500 ANSI lumen, la compatibilità con l'HDR10, la possibilità di proiettare con diagonali fino a 120” ad una risoluzione nativa FullHD potrebbe sembrare l'ennesimo buon prodotto, ma porta con sé due caratteristiche pochi dei suoi competitor possono vantare contemporaneamente: un prezzo molto contenuto e, soprattutto, la licenza ufficiale per Netflix.

Recensione Emotn N1: proiettore portatile con autofocus laser e licenza ufficiale per Netflix

Design e materiali

Con dimensioni più o meno simili ad un XGIMI Halo (qui la recensione), Emotn N1 è un prodotto molto distante dalla media dei proiettori cinesi. E non solo lo è in quanto a funzionalità e qualità dell'immagine, ma anche per la qualità di assemblaggio. In tutta sostanza è un parallelepipedo caratterizzato da forme eleganti e pulite, disponibile in due colorazioni, e grande 18,2 x 12,5 x 19,2 cm con un peso di circa 1.9 Kg.

Insomma, è compatto ma non è tra i meno ingombranti del mercato, e queste dimensioni non solo sono dovute al sistema di dissipazione e agli speaker da 5w che integra, ma soprattutto per via della grande ottica di proiezione che è stata posizionata centralmente nella zona superiore frontale del dispositivo.

Può essere facilmente posizionato su un qualsiasi treppiedi, integra un piccolo stand con il quale si potrà regolare l'inclinazione qualora fosse appoggiato su una superficie piana, e nella parte posteriore dispone di un'ingresso HDMI, una porta USB, una porta ethernet, l'uscita per le cuffie oltre che, chiaramente, il tasto di accensione e l'ingresso per l'alimentatore.

Niente eArc, quindi, e neppure nessuna uscita ottica digitale: le uniche possibilità che avrete per connettere il proiettore ad un sistema audio migliore sono o tramite il Bluetooth o tramite un collegamento analogico con il cavo da 3.5mm. Peccato, anche perché come vedremo gli speaker sono sì in grado di garantire una riproduzione a volumi molto alti, ma per godervi un film come al cinema sarà sicuramente necessario utilizzare dei diffusori esterni.

Di buona qualità anche il telecomando, che è realizzato in plastica ma è molto solido e non solo dispone dei tasti per il controllo del dispositivo e della messa a fuoco, ma integra anche tre tasti di accesso veloce a Netflix, Prime Video e YouTube. Peccato però che viene consegnato senza batterie in confezione.

Caratteristiche tecniche

Come spesso accade quando si parla di proiettori portatili, chiunque abbia avuto a che fare con proiettori fissi, difficilmente rimarrà stupito dagli 500 ANSI Lumen di picco dell'Emotn N1, ed effettivamente si tratta di una luminosità di picco piuttosto in linea con le proposte del mercato per quanto riguarda le soluzioni portatili. Certo, il proiettore portatile di XGIMI ha circa 300 ANSI lumen in più, ma si tratta di un prodotto che costa quasi il doppio di questo N1.

L'immagine è generata da un sistema DLP con una risoluzione di proiezione massima FullHD (ma, tranquilli, dato l'hardware del prodotto si potranno proiettare anche video e contenuti in 4K), la lampada dovrebbe garantire 30.000 ore di utilizzo e può proiettare immagini da 60 a 120 pollici (da 152 a 305 cm).

Come dicevo, buono ma non eccezionale l'audio proveniente dai due speaker da 5w integrati, ma decisamente di qualità il sistema di autofocus laser ToF con il quale il proiettore, ad ogni spostamento, metterà a fuoco l'immagine in maniera certosina. E se si somma questo sistema di messa a fuoco, con la presenza di un buon correttore digitale della geometria dell'immagine (in grado di lavorare a ±40°) si arriva alla conclusione che l'Emotn N1 è uno di quei proiettori tuttofare, pensati per essere utilizzati anche in movimento.

Ad ogni modo, è si un proiettore portatile, ma non di quelli che dispongono di una batteria: per poter utilizzare l'Emotn N1 sarà sempre necessario utilizzare l'alimentatore che esce in confezione, che è piuttosto grande.

Supporta il WiFi a doppia banda, a 2.4 GHz e a 5 GHz, ed integra un modulo bluetooth con il quale si connetterà anche al telecomando.

Qualità video

Nonostante si tratti a tutti gli effetti di un proiettore pensato per essere portato con sé, magari in vacanza, per poter sfruttare al meglio la qualità video dell'Emotn N1 è sempre meglio utilizzare un buon telo di proiezione, in modo da evitare l'assorbimento della luce con un corrispondente calo della luminosità che si avrebbe utilizzando superfici non pensate per la proiezione: i proiettori portatili non sono luminosi come quelli “fissi”, ed anche utilizzare un lenzuolo bianco potrebbe avere note negative.

Ad ogni modo, la qualità video dell‘Emotn N1 è sorprendentemente buon se paragonata alle sue dimensioni compatte. Certo, non è paragonabile a quella di modelli più grandi, più risoluti e più luminosi, ma paragonandola al prezzo di vendita devo dire che l'asticella è piuttosto alta.

Così come tutti i prodotti compatti però, guardando in modo ravvicinato l'immagine, si noterà una sorta di layer sulla proiezione, ma è un fattore decisamente poco incisivo che a pochi metri di distanza diventa praticamente invisibile. Ed anche se non si tratta di un proiettore 4K (ma che è comunque in grado di riprodurre video in UltraHD), la qualità FullHD è decisamente buona, anche grazie a delle ottime impostazioni di fabbrica che, all'occorrenza, possono essere bilanciate tramite una sezione ben precisa del sistema operativo nel quale, tra le altre cose, si potrà modificare anche la correzione trapezoidale che è automatica ma solo digitale.

Software

Emotn N1 utilizza un software proprietario che si basa su kernel Linux e nel quale è possibile installare le applicazioni tramite uno store proprietario. Va detto però, che non si tratta di uno store ricco quanto il PlayStore di Google TV, ma dispone delle app di streaming più comuni.

Il menu ha uno stile molto simile a quello che abbiamo visto in altri prodotti della categoria, ma integra anche le preview delle app di streaming che arrivano pre-installate: Netflix, Prime Video, YouTube e YouTube Kids sono subito disponibili, e selezionando ognuna delle applicazioni nella schermata home del proiettore, compariranno in basso le anteprime degli show più visti o della cronologia di visione personale.

Insomma, non è un sistema operativo complesso, non è un sistema operativo dinamico come quello di Google, ma permette il mirroring da smartphone ed ha tutto sommato la maggior parte delle app di cui si potrebbe avere bisogno con un prodotto del genere.

Buona la fluidità e buono il menu delle impostazioni, che è semplice ed intuitivo. Ma fate attenzione ad una cosa: al primo avvio il menu sarà in cinese, e solo dopo aver associato il telecomando si potrà impostare l'italiano come lingua di sistema.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita dell'Emotn N1 è di 499,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 449,99 euro attivando un coupon di 50 euro direttamente nella pagina del prodotto. Ed è un prezzo molto interessante per un prodotto che in pratica costa la metà dell'Xgimi Halo ed anche se ha qualche lumen in meno di luminosità, dispone di una cosa che la sua diretta controparte non può vantare: la licenza ufficiale di Netflix che, ricordiamolo, sul proiettore di Xgimi non c'è.

Insomma, il rapporto qualità prezzo è alto, anche se avrei preferito che il brand avesse inserito in confezione un copri lente o, quantomeno, una borsa per il trasporto.



