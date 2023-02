Redmi Note 12 Turbo: quest’anno potremmo dover rinunciare a qualcosa

Redmi Note 12T Pro o Note 12 Turbo? Ancora non è chiaro quale possa essere la scelta finale, il nome con il quale il prossimo smartphone debutterà sul mercato, ma una cosa è certa: quella “T” sta per Turbo, e dunque quello che verrà sarà un dispositivo che punterà tutto sulle prestazioni. Ora, lo scorso anno Redmi ha lanciato ben due modelli di questa serie: Redmi Note 11T Pro e Note 11T Pro+. Quest'anno, qualcosa potrebbe cambiare – e no, non si tratta solo del nome.

Redmi Note 12 Turbo potrebbe essere l'unico modello della nuova serie

Le informazioni sono state in un primo momento condivise dal noto blogger cinese Digital Chat Station, che ha poi rimosso da Weibo. Qualche membro molto attento della redazione di TechGoing è però riuscito a diffondere i dettagli emersi dal post originale, che confermano – anzitutto – alcune delle caratteristiche già precedentemente discusse di Redmi Note 12 Turbo (o Redmi Note 12T).

E dunque, la presenza di un SoC Qualcomm della serie Snapdragon 7, molto probabilmente uno Snapdragon 7 Gen 2. E poi, un display OLED FullHD+ da 6,67″ ed una batteria da 5.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W.

Il blogger ha però diffuso un'indiscrezione molto importante. Stando a quanto riferito, infatti, quest'anno la serie Redmi Note 12T potrebbe rinunciare al modello Pro+ e proseguire con una sola variante. Ricordiamo che Redmi Note 11T e 11T Pro+ dello scorso anno offrivano le stesse specifiche ma differivano fondamentalmente solo per le dimensioni della batteria e le capacità di ricarica. Sarà proprio così? Staremo a vedere.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Redmi Note 12 Turbo, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora sul dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il