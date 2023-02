Acquista due mini PC GEEKOM e risparmi 110€ con la promo di San Valentino

Tira aria di San Valentino e in occasione della Festa degli Innamorati non mancano anche gli sconti tech. Non solo cioccolatini e baci: se siete in cerca di un computer leggero e compatto per voi e la vostra dolce metà, allora la promo dello store ufficiale GEEKOM è perfetta. Il nuovo Coupon vi permette di risparmiare ben 110€ sull'acquisto di MiniAir 11 e Mini IT8 SE, due PC in formato ridotto!

Acquista GEEKOM MiniAir 11 e Mini IT8 SE, usa il Coupon di San Valentino e risparmia

Il mini PC GEEKOM MiniAir 11 è uno dei migliori computer ultra-compatti sulla piazza, per quanto riguarda la fascia budget. Parliamo di un terminale equipaggiato con un processore Intel N5095 di 11° Gen, con grafica Intel UHD 605, 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD (in entrambi i casi espandibili). Un dispositivo leggero, perfetto sia da trasportare che da tenere sulla scrivania senza il minimo ingombro.

Per quanto riguarda GEEKOM Mini IT8 SE, si tratta di un mini PC con processore Intel Core i3 di 8° Gen (i3-8109U) perfetto sia per la casa che per l'ufficio. Anche in questo caso abbiamo una configurazione da 8/256 GB (SSD, con espandibilità per entrambe le memorie), Windows 11 Pro, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi Dual Band: una soluzione ideale per risparmiare spazio, al giusto prezzo.

I due mini PC vengono proposti insieme sullo store ufficiale GEEKOM: basta usare il Coupon di San Valentino per ottenere il prezzo finale di 468€, con un doppio risparmio per entrambi i modelli.

Contenuto realizzato in collaborazione con GEEKOM.

