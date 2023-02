Il nuovo Walkie Talkie di Xiaomi è smart, leggerissimo e costa poco

Il celebre Walkie Talkie della compagnia di Lei Jun torna in una versione: si tratta di uno dei gadget più amati, nonostante i passi avanti degli smartphone (divenuti sempre più accessibili e così anche i piani tariffari tutto incluso). Si tratta comunque di dispositivi utili in determinante circostanze, durante un'avventura Outdoor oppure per appassionati. Fatto sta che l'azienda non è intenzionata a mollare la presa e ha lanciato il nuovo Xiaomi Walkie Talkie 2S: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo.

Xiaomi Walkie Talkie 2S: tutto su caratteristiche e prezzo del nuovo gadget

Rispetto alle precedenti generazioni, il nuovo arrivato è dotato di un corpo più leggero e sottile (130 grammi di peso e 15 mm di spessore), in grado di offrire una presa più salda. Il dispositivo è dotato di una potenza di trasmissione di 4W (fino a 5 km di copertura in aree urbane) ed integra un pratico display LCD a colori da 1,7″, con dettagli precisi e nitidi.

Si tratta di una soluzione con batteria integrata (da 2.190 mAh), ricaricabile tramite USB Type-C; per l'autonomia, la casa cinese dichiara fino a 120 ore in stand-by (quindi con performance migliori rispetto al modello dello scorso anno).

Il resto delle caratteristiche di Xiaomi Walkie Talkie 2S comprende la resistenza agli schizzi IP64, la radio FM integrata, un ingresso mini-jack per le cuffie, fino a 80 canali personalizzati e il supporto all'app del brand. Si tratta di un dispositivo smart, con Bluetooth: è possibile anche collegare TWS per parlare con il massimo riserbo.

Il prezzo del nuovo Walkie Talkie smart di Xiaomi è di circa 41€ al cambio, ossia 299 yuan.

