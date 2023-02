Recensione JIMMY H8 FLEX: POTENTE e con un ACCESSORIO giusto per TUTTI!

Ormai il brand Jimmy non ha più bisogno di presentazioni: lo conosciamo benissimo, abbiamo trattato più dispositivi di quest'azienda e siamo ormai certi della bontà dei loro prodotti. Jimmy H8 Pro è tra i prodotti più venduti dell'azienda nonchè uno tra i più apprezzati, non a caso il suo successore l'H8 Flex di cui vi parliamo oggi è forse un predestinato.

Design all'avanguardia, regolazioni automatiche e una buona autonomia sono tra i punti di forza più intriganti, ma c'è anche qualcosa che potrebbe non convincere tutti. Ora vi racconto come va questo nuovo aspirapolvere ciclonico Jimmy H8 Flex, e perchè preferirlo al suo predecessore.

Recensione JIMMY H8 FLEX

Contenuto della Confezione

Come da tradizione per i prodotti di casa Jimmy, il contenuto della confezione è veramente tra i migliori presenti sul mercato.

Come si evince dalla foto in alto, al suo interno possiamo trovare una varietà immensa di accessori così composta:

Spazzola motorizzata

Spazzola Anti-acaro

Bocchetta fessure

Bocchetta imbottiti

Adattatore angolare

Spazzola Morbida

Supporto Murale

Tubo flessibile

Tubo snodabile

In apertura vi ho parlato di un piccolo passo indietro, e mi riferisco al supporto per la ricarica: mentre nel modello PRO l'azienda aveva realizzato un sistema di ricarica da pavimento, questa volta si è costretti a forare il muro per avere un supporto su cui poggiare l'aspirapolvere, e il caricatore resterà sempre a penzoloni, dal momento che è un adattatore da muro classico. Peccato, poco smart su questo fronte la scelta dell'azienda, che però si è fatta decisamente perdonare in altro modo.

Design e Materiali

Il design di Jimmy H8 Flex, se non per le variazioni cromatiche, segue le stesse identiche linee del modello PRO che abbiamo recensito lo scorso anno: si caratterizza, dunque, per un'ottima portabilità, una discreta compattezza e soprattutto un peso complessivo che ne consente una buona praticità d'uso.

Come consuetudine con i prodotti di Jimmy siamo di fronte ad un prodotto realizzato in maniera impeccabile in quanto a costruzione e materiali: il telaio è realizzato interamente in plastica, l'impugnatura è comoda seppur manchi una parte in gomma che ne migliori ulteriormente il grip. A differenza di molti altri modelli in circolazione, anche Jimmy H8 Flex è dotata sì della classica impugnatura a “pistola”, ma non possiede il tipico grilletto funzione a cui siamo abituati. Questo è, da una parte, un PRO perchè una volta accesa l'aspirapolvere rimane sempre accesa senza necessariamente tenere premuto il grilletto, dall'altra invece è un CONTRO, perchè i pulsanti sono più difficili da raggiungere.

Sono posizionati sul dorso in alto, infatti, i due tasti funzione: c'è il tasto power che accende e spegne l'aspirapolvere, ed il tasto Mode che in sostanza ci permette di spostarci nelle tre modalità di aspirazione presenti. Rispetto il modello precedente cambia anche il display LED che non è più di forma circolare ma di forma ovale, e racchiude informazioni relative l'autonomia, la modalità di aspirazione in uso ed eventuali codici di errore, in caso di necessità. In più grazie ai nuovi sensori sul display è possibile visualizzare quanto è sporca la superificie che stiamo pulendo tramite degli indicatori di colore rosso e blu (rosso – molto sporco; rosso/blu – medio; blu – pulito)

Jimmy H8 Flex è pensata per l'uso quotidiano e ciò è testimoniato dall'estrema facilità di svuotamento della tanica dello sporco da 0.5L che può essere pulita e lavata in pochissimi istanti; come i modelli precedenti anche questa è dotata del Filtro HEPA per catturare le particelle di sporco più piccole fino a 0.3 micron, e di una struttura interamente disassemblabile al fine di poter essere lavata sotto l'acqua corrente.

Tra le scelte stilistiche e progettuali da premiare c'è senza dubbio quella relativa la presenza di una batteria removibile, facilmente rimpiazzabile in caso necessitiamo di pulire ambienti molto grandi per cui è richiesta una autonomia superiore a quella prevista; purtroppo non vi è una batteria secondaria nella confezione di vendita, perciò nel caso di necessità dovreste valutarne l'acquisto accessorio.

Seppur rispetto il modello PRO siano cambiate un po' di cose, soprattutto sul fronte strettamente tecnico, ho trovato scomoda l'assenza della base di ricarica, che quindi ci obbliga in un certo senso a tenere il cavo a portata di mano oppure a ricaricare la batteria in un'altra postazione.

Caratteristiche e potenza di aspirazione

Ma veniamo invece al sodo e parliamo delle novità concrete: il motore qui aumenta ancora la sua potenza, e si vede tutta nell'uso pratico di ogni giorno. Abbiamo, infatti, un motore brushless da 550W che a 100.000 rpm è in grado di sviluppare una potenza di aspirazione massima pari a 185AW (air watt). Per fare un confronto con modelli più blasonati, vi basta sapere che specifiche come queste sono al pari di un Dyson V11, un prodotto il cui prezzo di listino è superiore di circa 200 euro rispetto il Jimmy H8 Flex.

Come vi ho anticipato poco fa, Jimmy H8 Flex è dotato sostanzialmente di tre modalità di pulizia: Eco, Auto e Turbo. Senza scendere troppo nei dettagli delle varie modalità, che si spiegano ormai da sole, il mio consiglio è quello di utilizzare Jimmy H8 Flex in modalità automatica, ovvero la stessa che ho sempre utilizzato nei miei giorni di test: grazie ai nuovi sensori smart migliorati l'aspirapolvere ciclonico di Jimmy riesce a riconoscere in automatico la superficie ed il grado di sporcizia, autoregolandosi automaticamente al fine di salvaguardare il consumo di batteria.

Nel concreto la modalità automatica funziona bene: sono solito eseguire i miei testi di pulizia su un pavimento grès con finiture lisce al tatto, sporcato con sostanze varie che trovo in cucina, in questo caso origano, curcuma e pan grattato, tutti elementi di differenti dimensioni e peso. Diciamo che, mai come in questo caso, un solo passaggio sullo sporco è stato sufficiente a pulire completamente tutto quello che c'era a terra.

Per la pulizia del pavimento ovviamente ho utilizzato la spazzola principale: il mix di setole dure e morbide realizzato dall'azienda consente una pulizia perfetta delle superfici, grazie anche all'ottimo sistema antiattorcigliamento realizzato con dei piccoli dentini che riducono notevolmente il tempo necessario alla manutenzione ordinaria. Sempre sullo stesso accessorio sono estremamente utili i quattro LED frontali che consentono di avere una visuale chiara del grado di pulizia del pavimento e, nell'eventualità, di passare per un'aspirazione più accurata in zone che ci sono sfuggite.

Il tubo flessibile, invece, è quello che ho utilizzato per gran parte dei miei giorni di test: era la prima volta che provavo una soluzione simile, e devo ammettere che per me sarà molto difficile riuscire a tornare indietro. Vi spiego, il fatto che si possa piegare totalmente a 90 gradi una metà del tubo stesso, fa sì che si riesca ad utilizzare l'aspirapolvere laddove non era possibile con nessun altro prodotto in commercio, se non tramite particolari adattatori da acquistare separatamente.

Tutto il restante parco di accessori, poi, merita da solo l'acquisto di questo Jimmy H8 Flex: c'è un accessorio per ogni evenienza, e soprattutto lo si può trovare nella confezione di vendita, senza dover acquistare pacchetti particolari o box esterni. Ho trovato molto comoda la spazzola antiacaro per le superifici imbottite, ma anche la classica bocchetta per aspirare nelle fessure del divano o tra i sedili dell'auto.

Autonomia

La conformazione della batteria del Jimmy H8 Flex, poi, prevede una struttura da 7 pacchi da 2500 mAh, un valore che gli fa perdere qualche punto rispetto l'H8 Pro ma che garantisce all'aspirapolvere di avere un'autonomia di circa 65 minuti.

A differenza di molti altri brand che tendono sempre a pompare questi numeri relativi l'autonomia, Jimmy non è la prima volta che ci stupisce con dati piuttosto veritieri e realistici, dal momento che nell'utilizzo pratico l'autonomia si attesta tra circa 12-15 minuti in modalità Turbo e fino a circa 60 minuti in modalità Eco. Resta, purtroppo, piuttosto lenta la velocità di ricarica che richiede tra le 4 e le 5 ore per portare da 0 a 100% la batteria. Valutare una batteria secondaria, comunque, potrebbe essere una buona soluzione per molti.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita di Jimmy H8 Flex, nonostante i miglioramenti apportati, è più basso rispetto l'H8 Pro dello scorso anno: infatti lo si può trovare su Amazon o sullo store ufficiale dell'azienda a 299 euro, ma al momento lo si trova in sconto di 20 euro per un totale di 279 euro, una cifra che lo rende uno tra gli aspirapolvere ciclonici con il miglior rapporto qualità prezzo.

Alla stessa cifra, infatti, è difficile trovare prodotti con lo stesso parco accessori, con una buona potenza di aspirazione e soprattutto con un'autonomia sufficiente per la pulizia anche di ambienti più grandi. Peccato per l'assenza di una base di ricarica da pavimento, l'unica cosa di cui ho davvero sentito la mancanza.

Jimmy H8 Flex Scopa elettrica senza filo flessibile, batteria estraibile, 550W, 185AW potenza, autonomia 65 minuti, schermo LED smart, tecnologia adattiva, spazzola con LED e filtro HEPA 299,00 € disponibile Compra Ora Amazon.it Caratteristiche Marchio ‎Jimmy Dimensioni del collo ‎80 x 30 x 20 cm; 5 Kg Wattaggio ‎550 watt Peso articolo ‎5 kg Leggera e flessibile - JIMMY H8 Flex è dotata di pratico tubo principale flessibile per pulire sotto i mobili, i letti e nei punti nascosti più difficili da raggiungere.

Aspirazione potente e autonomia elevata - L'innovativa scopa elettrica H8 Flex garantisce una profonda e...

