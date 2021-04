Ok, allora: prendete un Jimmy JV85 ed immaginatene la naturale evoluzione, cambiandone il nome. Sostanzialmente il nuovo Jimmy H8 Pro è proprio questo: il degno erede di uno dei migliori aspirapolvere cinesi che abbiamo recensito negli ultimi tempi, che lo migliora e lo arricchisce di tanti accessori. Ha una modalità automatica, con la quale un sistema intelligente adatta automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco, ha un'autonomia massima di ben 70 minuti, e (alleluia) ha un supporto di ricarica da poggiare a terra e che non richiede che venga forato il muro.

Sono queste alcune delle caratteristiche più importanti del nuovo aspirapolvere ciclonico senza fili di Jimmy. Un modello estremamente ricco, che entra però in un mercato pieno zeppo di competitor, nel quale è il rapporto qualità/prezzo a farla da padrone.

Recensione Jimmy H8 Pro

Contenuto della confezione

La confezione del JIMMY H8 Pro è decisamente ricca e piena zeppa di accessori. Oltre al motore principale, sono presenti sostanzialmente tutte le spazzole che potrebbero essere necessarie per la pulizia della propria casa, ma anche di ambienti differenti. Ok, non ha il tubo flessibile come la JV85 Pro, ma dal suo ha una base di ricarica a pavimento prodotta veramente bene, molto stabile e decisamente più comoda dei tipici supporti a muro.

Ecco gli accessori presenti nella confezione:

Spazzola motorizzata principale

Spazzola a rullo

Spazzola anti-acaro

Bocchetta per fessure 2 in 1

Bocchetta per imbottiti 2 in 1

Tubo flessibile

Adattatore angolare multi-posizione

Base di ricarica

Supporto per la ricarica

Design e materiali

Il design del JIMMY H8 Pro segue quello degli altri prodotti dell'azienda ma, a differenza di alcuni esemplari, nonostante continui a conservare uno stile moderno e minimalista, è caratterizzato da dimensioni generali più compatte. La qualità costruttiva è molto alta, soprattutto valutandola in base al prezzo di vendita attuale, e grazie al tipico meccanismo ad incastri montare e smontare la scopa elettrica ed i suoi vari accessori è veramente molto semplice. La struttura è realizzata in metallo e plastica, e sia la spazzola che il tubo pieghevole rendono la pulizia semplice e molto comoda anche nelle zone più complicate da raggiungere.

Anche la spazzola principale continua a portare con sé alcune delle caratteristiche che abbiamo visto negli altri aspirapolvere ciclonici dell'azienda, come la struttura studiata per evitare che peli di animali domestici o capelli si avvolgano attorno al rullo motorizzato, il che è un vero e proprio toccasana soprattutto per chi ha degli animali in casa.

Pesa 1.46 Kg, è caratterizzata dalla classica impugnatura a pistola che ne agevola l'utilizzo in tutte le situazioni, e non è dotata di alcun grilletto: per attivare il JIMMY H8 Pro bisognerà utilizzare uno dei due tasti posizionati superiormente, in prossimità del display LCD, e l'aspirapolvere funzionerà in maniera continua (esattamente come accade nel caso in cui si utilizzi la funzionalità “hold” presente in altri modelli).

Sul display LCD si potrà vedere la modalità di pulizia e la carica restante della batteria, le angolazioni che può raggiungere la spazzola sono molto ampie e, in via del tutto generale, tutte le componenti della scopa elettrica sono state progettate in modo da poter essere smontate e lavate con semplicità: è ad esempio molto facile estrarre il filtro HEPA-13, che può essere sciacquato sotto acqua corrente, ed è anche possibile sostituire la batteria in modo da poterne utilizzare una secondaria qualora si dovesse pulire un ambiente molto grande, peccato però che in confezione non esca quella di riserva.

Molto comoda la base di appoggio per la ricarica, che permetterà di posizionare anche alcuni degli accessori presenti in confezione ma non tutti. È questa una delle pecche più grandi di questo sistema, perché bisognerà trovare un luogo alternativo in cui conservare gli accessori: ed è un vero peccato, perché sarebbe stato molto più comodo poterli avere tutti a portata di mano, ma è il prezzo da pagare per evitare di bucare la parete.

Con il JIMMY H8 Pro poi, è possibile ricaricare la batteria in due modalità diverse: collegando l'aspirapolvere direttamente all'alimentazione elettrica, oppure utilizzando il caricabatterie esterno che esce in confezione.

Caratteristiche e potenza di aspirazione

l motore è un brushless digitale da 1000.000 rpm che è in grado di garantire una potenza di aspirazione massima di ben 160 AW a 100.000 rpm grazie alla quale capiterà molto raramente di dover passare la scopa elettrica per due volte su un'area sporca.

Le modalità di aspirazione sono quattro, la più potente emette un rumore di 80 db, ed oltre che a influire sulla potenza vera e propria influiscono sensibilmente sull'autonomia della batteria: un dettaglio importante per questi dispositivi, del quale parleremo a breve. Il mio consiglio però, è quello di utilizzare sempre la modalità AUTO, con la quale l'aspirapolvere imposterà, in maniera molto funzionale, la potenza di aspirazione a seconda della quantità di sporco rilevata dai suoi sensori.

Ad ogni modo, la pulizia con la JIMMY H8 Pro scorre che è un piacere, materiali e ergonomia sono da manuale e qualora fosse necessario è possibile anche togliere anche il tubo in alluminio ed agganciare gli altri componenti, per esempio la spazzola rotante più piccola per pulire i divani o la macchina o ancora la spazzolina in plastica rigida che ci consente di utilizzare la Xiaomi JIMMY H8 Pro come un aspirabriciole.

È importante però tenere bene a mente una cosa, circa l'unica spazzola motorizzata presente in confezione: ha un forte grip con superficie su cui lavora, al punto tale da dare una “spinta” anteriore in fase di pulizia. Il punto è che, data questa caratteristica, potrebbe essere difficoltoso utilizzarla sui tappeti, cosa che personalmente sconsiglio.

Per quanto riguarda la pulizia del contenitore, invece, questo può essere tranquillamente sciacquato. Per togliere la sporcizia basterà aprire lo sportellino attraverso una levetta situata sulla parte inferiore. Una posizione che rispetto ai modelli precedenti è migliorata e che evita quel fastidioso problema di finire con le mani sporche di polvere.

Autonomia della batteria – Jimmy H8 Pro

Il JIMMY H8 Pro è dotato di un'unica batteria in confezione, in cui sono stati inseriti 7 pacchi da ben 3000 mAh, il che ne rende possibile l'utilizzo teorico fino ad un massimo di 70 minuti alla potenza minore. E devo dire che nella vita reale ho trovato uno strano riscontro tra i dati dichiarati dall'azienda e l'autonomia: con la minima potenza di aspirazione sono riuscito ad arrivare a circa 68 minuti di autonomia, mentre alla massima quasi a 15 minuti. Il che non è niente male.

I tempi di ricarica sono però molto lenti, così come in tutti i dispositivi di questa tipologia: per una ricarica completa, dallo 0 al 100% di batteria, potrebbero essere necessarie tra le 4 e le 5 ore.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del JIMMY H8 Pro è di 329 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) potrete portarvelo a casa già in sconto tramite Amazon. Inoltre, acquistandolo sul sito ufficiale di Jimmy, si avrà diritto ad un buono di 30 euro per l'acquisto di ulteriori accessori. Ed è un prezzo niente male, soprattutto considerando la qualità del prodotto che alza ulteriormente l'asticella qualità/prezzo di Jimmy. Il lavoro di miglioramento fatto dall'azienda è esemplare, e considerando che costa quasi la metà di un Dyson V11, ma include molti più accessori in confezione, non solo potrebbe essere considerato più conveniente della controparte inglese, ma anche più dinamico ed utilizzabile in diverse situazioni.

Gli unici veri compromessi di questo modello sono due: la base di ricarica, nella quale non è possibile collegare tutti gli accessori, e la batteria che – come in qualsiasi prodotto di questo tipo – si scarica troppo velocemente e si ricarica troppo lentamente. Sarebbe stato bello che quelli di Jimmy avessero pensato di includere una seconda batteria in confezione, anche perché con il caricabatterie incluso la ricarica sarebbe stata comodissima.





