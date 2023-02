Smartus festeggia San Valentino con un coupon: 14% di sconto su Walking Pad e smartwatch!

La festa degli innamorati si sta rapidamente avvicinando e Smartus ha deciso di celebrarla offrendo a tutti gli utenti uno sconto del 14% ottenibile utilizzando un nuovo coupon a tema San Valentino. Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per portare a casa un nuovo walking pad o smartwatch ad un ottimo prezzo!

La festa degli innamorati vi fa risparmiare: 14% di sconto da Smartus

Utilizzando il nuovo codice sconto “VALENTINO” è possibile risparmiare il 14% sull'acquisto di un nuovo smartwatch oppure uno dei famosi walking pad che vengono utilizzati per rimettersi rapidamente in forma. Per esempio, il Walking Pad Kingsmith X21 che è già in offerta al prezzo di 769€, potrà essere vostro a soli 661€!

Stesso discorso vale per i bellissimi smartwatch Kieslect by Xiaomi che con il loro inconfondibile stile ed eleganza possono essere vostri a partire da soli 34€. In offerta, infatti, troviamo i Kieslect Lady L11 e L11 Pro che potrebbero essere il regalo perfetto per la vostra amata.

In offerta troviamo anche i prodotti per l'igiene dentale di OCLEAN e Dr. Bei, oltre alle spazzole soniche per la pulizia del viso firmate IN FACE. L'occasione è ghiotta anche per risparmiare su tanti prodotti per il fai-da-te, come il misuratore laser di Xiaomi oppure il trapano brushless di HOTO.

Per tutte le informazioni sui prodotti in sconto, vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione per San Valentino di Smartus, con il codice sconto che trovate qui sotto.

