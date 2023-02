Android 14 aiuterà a rimuovere le app indesiderate e il bloatware

Sebbene i nostri dispositivi stiano ancora ricevendo (in alcuni casi, a stento) il nuovo Android 13, Google sta lavorando duramente a quello che sarà il nuovo sistema operativo in arrivo probabilmente quest'estate. L'ultima versione per sviluppatori di Android 14, pubblicata in questi giorni, include una funzione che aiuterà a snellire i nostri smartphone.

Rimuovere le app indesiderate e il bloatware sarà un gioco da ragazzi con Android 14

Il nuovo sistema operativo di Google include una nuova funzione che permetterà di eliminare facilmente le app indesiderate che spesso vengono installate in background dai carrier oppure dai produttori dello smartphone. Android 14, infatti, integra nella sezione App delle impostazioni una nuova voce chiamata “App installate in background“.

Da questa nuova schermata sarà possibile rimuovere facilmente tutte le applicazioni installate a nostra insaputa, incluso il massiccio bloatware che molti produttori includono nei propri smartphone Android. Sarà possibile, quindi, rimuovere facilmente le app che non ci servono, rimanendo sicuri di non creare danni al sistema.

Questa nuova funzione, purtroppo, è ancora nascosta nel sistema operativo e non sappiamo se arriverà ufficialmente anche nella versione finale di Android 14. Non ci resta che sperare che lo sviluppo di questa nuova funzione venga portato avanti, per avere un arma in più contro il bloatware.

Con Android 14, inoltre, sarà possibile utilizzare facilmente il proprio smartphone come webcam per il PC, oltre ad utilizzare delle gesture predittive più smart.

