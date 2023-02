La serie vivo V27 5G arriverà a febbraio: tanta classe e potenza

Era il mese di novembre quando ci siamo trovate alle prese con le prime indiscrezioni su vivo V27 e V27 Pro 5G, i prossimi dispositivo di fascia medio alta per il mercato Global. È passato un bel po' ed ecco che finalmente siamo vicini al debutto: come da tradizione, non potevano mancare una sfilza di spoiler prima del lancio ufficiale!

vivo V27 e V27 Pro 5G in arrivo per il mercato Global: cosa sappiamo finora

Quella che vedete in alto rappresenta la prima immagine leak della serie vivo V27 5G: precisamente si tratterebbe del modello Pro, dotato di una tripla fotocamera con flash LED anulare ed una cover posteriore fotocromatica. Non ci sono ancora dettagli certi in merito alla versione base, ma pare che troveremo un chipset MediaTek (si vocifera dell'inedito Dimensity 7200).

Per quanto riguarda invece il fratello maggiore Pro emergono più dettagli: dovrebbe trattarsi, infatti, di un rebrand di vivo S16 Pro. Di conseguenza dovremmo avere uno schermo AMOLED da 6,78″ Full HD+ con bordi curvi, refresh rate a 120 Hz ed un punch hole; all'interno della scocca batterebbe un cuore Mediatek, con il Dimensity 8200.

Il resto resto delle caratteristiche comprenderebbe una batteria da 4,600 mAh con ricarica da 66W, Android 13 ed una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore IMX766V dotato di OIS, grandangolo e macro. Lato selfie ci aspettiamo una camera da 50 MP con doppio flash LED.

L'intera serie dovrebbe comprendere vivo V27 4G, V27 5G, il già citato modello Pro e la variante minore V27e 5G. Come anticipato già durante i leak di novembre, la gamma dovrebbe debuttare a livello Global entro la fine di febbraio. Per quanto riguarda l'india, il lancio sarebbe previsto a metà marzo. Concludiamo citando i possibili prezzi, ossia intorno alle 35.000 rupie per V27 e circa 40.000 rupie per la versione Pro (rispettivamente siano sui circa 395€ e 451€ al cambio attuale).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il