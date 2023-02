Vivo V27, V27 Pro e V27e: tutto quello che c’è da sapere

I nuovi smartphone di fascia medio-alta di vivo si materializzano nella nuova serie V27, composta da tre dispositivi che andranno a riempire un segmento di mercato sempre molto attivo. Alimentati dai chipset MediaTek, vivo V27, V27 Pro e V27e sono attesi in versione global nel mese di febbraio. Scoprite in questo nostro approfondimento tutte le informazioni sugli smartphone della serie V27.

Vivo V27, V27 Pro e V27e: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Design e display

Stando alle prime informazioni trapelate in rete, la serie V27 di vivo offrirà un design elegante dalle forme sinuose, bordi curvi e punch hole, con colorazioni dai toni pastello che ben sposano l'intenzione di vivo di offrire dei dispositivi adatti a tutti. Una delle particolarità di questi smartphone potrebbe essere la scocca posteriore fotocromatica, in grado di cambiare colore se colpita dai raggi del sole.

La prima immagine trapelata sul web ci offre uno sguardo a quello che potrebbe essere il modello V27 Pro, con un blocco fotocamera in rilievo dotato di ben 3 ottiche e LED anulare. Purtroppo, per scoprire il design degli altri due modelli bisognerà attendere ancora un po'.

Specifiche tecniche

Il modello base V27, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere dotato di un chipset Mediatek inedito: un leaker infatti ha suggerito che ad alimentare il primo smartphone della serie V27 di vivo potremmo trovare il Dimensity 7200, un nuovo chipset di fascia media. Non ci sono informazioni riguardanti il comparto delle memorie RAM e quelle dedicate allo storage, al momento. Questo smartphone, tuttavia, dovrebbe arrivare sia in versione 4G che in 5G, sfruttando anche le più moderne connessioni di rete.

Il modello V27e, invece, sarà alimentato da un chipset Mediatek MT6789 (probabilmente Helio G99) con una CPU octa-core (2 x Cortex A76 + 6 x Cortex A55) e GPU Mali G57. In questo caso, la dotazione prevederà un minimo di 8 GB di RAM, mentre non si hanno ancora informazioni sui tagli dedicati alla memoria di archiviazione. Il display di questo modello offrirà, inoltre, una risoluzione Full HD+ da da 1080 x 2400 pixel.

vivo S16 Pro

Per quanto riguarda vivo V27 Pro, la punta di diamante della nuova serie, troveremo un chipset Dimensity 8200 accompagnato da 8 GB di RAM. Anche in questo caso non si hanno informazioni al momento sul possibile spazio di archiviazione, mentre per questa versione potremmo avere a disposizione un display AMOLED da 6,78″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. In questo caso si tratterebbe di un rebrand di vivo S16 Pro.

Il comparto batteria, inoltre, dovrebbe garantire una capienza di almeno 4.600 mAh con ricarica da 66W, mentre il sistema operativo in dotazione su tutti e tre i nuovi smartphone dovrebbe essere Android 13.

Fotocamera

Al momento sono davvero pochi i dettagli sul comparto fotografico dei nuovi smartphone della serie V27. Le uniche informazioni a disposizione riguardano la dotazione di vivo V27 Pro, che potrebbe sfruttare una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore IMX766V dotato di OIS, grandangolo e macro. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, potremmo trovare un sensore da 50 MP con doppio flash LED.

Vivo V27, V27 Pro e V27e: prezzo e uscito

La nuova serie vivo V23 sarà probabilmente lanciata sui mercati internazionali entro la fine di febbraio 2023: non è esclusa, infatti, una possibile presentazione in occasione del Mobile World Congress 2023 che si terrà a Barcellona proprio a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo.

Per il mercato indiano, invece, il lancio sembrerebbe essere previsto per la metà del mese di marzo, con prezzi che oscilleranno dai 35.000 rupie per V27 standard fino ad arriva a 40.000 rupie per la versione Pro (rispettivamente circa 395€ e 451€ al cambio attuale).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il