vivo V27 5G spunta su Geekbench con un chipset mai visto prima

La compagnia cinese è in procinto di lanciare i nuovi modelli Global della serie V27, molto probabilmente composta da un trittico di smartphone. Se in parte ritroveremo elementi della famiglia cinese S16, ci aspettano anche alcune novità mai viste prima: vivo V27 5G dovrebbe avere dalla sua un chipset inedito e anche i benchmark su Geekbench sembrano puntare in questa direzione.

vivo V27 5G: eccolo nei primi benchmark su Geekbench

Il nuovo smartphone della gamma è apparso su Geekbench con i primi benchmark e la sigla V2246. Dovrebbe trattarsi proprio di vivo V27 5G e i risultati permettono di dare uno sguardo a quelle che saranno le performance del terminale. Tuttavia quello che colpisce di più è il chipset: questo compare con la sigla MT6886V e si tratta di una soluzione inedita. Ovviamente è facile intuire che abbiamo a che fare con un processore targato MediaTek.

Il SoC è dotato di una configurazione octa-core, due dei quali hanno una frequenza massima di 2,8 GHz; gli altri si fermerebbero a 2,0 GHz ed è presente una GPU Mali G610 MC4. I benchmark mostrano la presenza di 12 GB di RAM e di un software basato su Android 13.

Stando alle indiscrezioni, il chipset misterioso dovrebbe debuttare come Dimensity 7200 ma al momento non ci sono dettagli ufficiali. Se volete conoscere tutti i leak e le conferme sulla serie vivo V27 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

