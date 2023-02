Meizu 20 Pro stimolerà la vostra pareidolia: vi piace?

Nel corso degli anni abbiamo assistito all'arrivo sul mercato di smartphone dal design stravagante, ma quello di Meizu 20 Pro è sicuramente destinato a far discutere gli appassionati del settore. Il blocco fotocamera, infatti, è uno dei più strani che i vostri occhi potranno probabilmente mai vedere.

Trapela in rete Meizu 20 Pro: il design fa discutere

In arrivo probabilmente in Primavera, Meizu 20 Pro è stato finora protagonista di decine di leak che con il passare del tempo hanno svelato prototipi e specifiche tecniche. La foto emersa oggi su Weibo, tuttavia, dipinge un quadro piuttosto insolito, ritraendo un design che sicuramente farà parlare di sé.

Il blocco fotocamera di Meizu 20 Pro è essenzialmente brutto: non ci sono altri aggettivi per descrivere quanto realizzato in questo caso. L'isola rettangolare rialzata e posta in alto a sinistra racchiude tre sensori, di cui uno integrato nel flash anulare, oltre ad un ad quarto sensore (oppure mini display?) rettangolare di cui al momento non si conosce la funzione.

Impossibile che questo smartphone non stimoli la vostra pareidolia: un fenomeno psicologico in cui la percezione umana interpreta erroneamente forme casuali o pattern come se avessero un significato riconoscibile. In questo caso, per esempio, è impossibile non vedere una faccina incredula o arrabbiata composta dai sensori del blocco fotocamera.

Contestualmente sono trapelate, sempre sul noto social network cinese, le prime immagini dell'interfaccia e delle icone della UI di Meizu 20. Gli screenshot lasciano intravedere un ampio spazio dedicato ai widget e lo sfondo astratto con tonalità di azzurro e blu.

Non ci resta che attendere quindi informazioni ufficiali da parte di Meizu, per scoprire se davvero sarà questo il design e l'interfaccia grafica del nuovo modello 20 Pro. Proprio in questi giorni, l'azienda cinese ha pubblicato un nuovo teaser che potrebbe far presagire grosse novità in arrivo.

