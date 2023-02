Nuova veste grafica in arrivo per Nest Hub: ecco le prime immagini

Non è un segreto che Google sta lavorando da tempo ad un redesign dell'interfaccia grafica per Nest Hub, lo smart display preposto al controllo della casa intelligente e alla fruizione di Google Assistant. Questo nuovo aggiornamento, potrebbe essere dietro l'angolo, con controlli semplificati e più rapidi per la smart home.

Smart home più semplice da controllare: in arrivo un redesign per l'interfaccia di Nest Hub

Lo scorso marzo alcuni utenti si erano visti abilitare una nuova UI per Nest Hub (qui la nostra recensione), salvo poi tornare alla precedente nel giro di poche ore. Quella è stata la prima occasione in cui siamo venuti a conoscenza del redesign, che in queste ore è riapparso a sorpresa in alcuni negozi offline.

Il redesign, come potete vedere nelle immagini qui sopra, introduce dei nuovi settaggi rapidi che possono essere richiamati effettuando uno swipe verso il basso, in modo molto simile al pannello Home View dei vecchi Home Hub.

A tutto schermo abbiamo a disposizione la data e l'orario, mentre dalla schermata principale è possibile controllare il monitoraggio del sonno, la luminosità del dispositivo, il volume, la modalità non disturbare e le sveglie.

In basso, invece, troviamo i comandi preposti al controllo dei dispositivi connessi alla casa intelligente, con la possibilità di accenderli o spegnerli con un solo tap. Con uno swipe verso l'alto, invece, è possibile richiamare la lista delle app più recenti, con una opzione per visualizzare tutte quelle installate.

L'apparizione della nuova UI su un modello da esposizione lascia pensare che Google sia pronta al rilascio del nuovo aggiornamento per il grande pubblico, tuttavia non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito.

