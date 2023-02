Ancora problemi per Pixel 7: alcuni tasti si staccano troppo facilmente

I problemi per Pixel 7 e 7 Pro non accennano a fermarsi: negli ultimi giorni diversi utenti si sono lamentati di una ennesima fragilità dello smartphone di Google, riscontrata questa volta nei pulsanti fisici del dispositivo. In poco tempo, sempre più report sono apparsi sui forum ufficiali di supporto e su reddit, evidenziando come i tasti del volume sembrano venir via con estrema facilità.

I tasti del volume sono troppo fragili: ancora una criticità per Pixel 7

Lanciati ufficialmente ad ottobre 2022, Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono stati al centro di diverse controversie come quella del vetro della fotocamera che si spacca senza motivo. I problemi, tuttavia, non sembrano volersi fermare con gli utenti che hanno iniziato a lamentare una ennesima fragilità dello smartphone di Google.

Secondo alcuni report emersi dagli utenti, il tasto del volume sarebbe troppo poco saldo alla scocca e verrebbe via con estrema facilità. Riportare il tasto al suo posto, inoltre, non sembrerebbe essere un compito facile, ma diversi utenti hanno provato a risolvere il problema coprendo il telefono con una cover per assicurarsi che il pulsante continuasse a funzionare correttamente.

Anche il supporto di Google sembra essersi fatto trovare impreparato: in tanti hanno segnalato infatti di aver ricevuto responso negativo per la riparazione in garanzia, nonostante non ci fossero effettivi segni di danneggiamento.

Non ci resta che sperare che Google riconosca ufficialmente il problema, nella speranza che gli utenti afflitti da questo problema possano quantomeno ricevere assistenza gratuita nella sostituzione del tasto.

