Come convertire un qualsiasi video in MP4 gratuitamente su PC Windows e Mac

Avete ritrovato un vecchio video della prima recita a scuola di vostro figlio e vorreste riprodurlo sul vostro smartphone o televisore, ma vi siete resi conto che il formato non è compatibile? Non demoralizzate. Tutto quel che dovete fare è convertire il video nel formato MP4, uno standard riconosciuto ormai a livello universale e supportato dalla gran parte dei dispositivi attuali! In questo articolo, vi spiegheremo quali sono oggi i migliori convertitori video in MP4 e vi illustreremo passo dopo passo cosa fare per convertire un video con Filmora.

Convertire video nel formato MP4, i migliori programmi per Windows e Mac

Perché è importante convertire un video in MP4?

Iniziamo rispondendo ad una domanda più che lecita: perché è importante convertire un video nel formato MP4? Perché vi risolve tanti problemi. Stiamo parlando, infatti, di un formato universale e supportato dalla gran parte dei dispositivi moderni. Se avete tra le mani un video, magari uno girato con lo smartphone, con un iPhone, con una action camera o altri dispositivi che registrano in un formato poco comune, la modalità più semplice per renderlo compatibile e leggibile da altri consiste in convertirlo in un MP4.

Convertire un video nel formato MP4 può essere un'operazione facile, complessa, gratuita o dispendiosa a seconda del metodo utilizzato, e più nello specifico al programma di conversione al quale vi affiderete. Potete convertire video in MP4 in diversi modi: al giorno d'oggi, infatti, esistono numerose soluzioni, sia Online – e dunque strumenti web che si avvalgono di una connessione Internet per poter convertire un video nel formato che desiderate; sia offline, e quindi dei software che potrete installare sul PC e utilizzare tutte le volte che volete, anche in assenza di una connessione a Internet.

Tra queste soluzioni, Filmora non è solo la soluzione più semplice, ma anche la più vantaggiosa. Si tratta, infatti, di un software di editing video gratuito e molto ricco dal punto di vista delle funzionalità, e che oltre ad offrire la possibilità di fungere come convertitore video pratico e veloce, vi permette anche di montare e editare i vostri video in modo professionale.

Come convertire facilmente video in MP4 con Filmora

Disponibile gratuitamente per Windows e Mac, Filmora offre un'interfaccia super intuitiva che rende la conversione di un video in formato MP4 un'operazione semplice e alla portata di tutti, sia per gli utenti più che meno esperti. Uno dei principali vantaggi del convertitore di Filmora è che supporta un'ampia gamma di formati video, per cui potrete trasferire e convertire in MP4 anche quei video che avete catturato con il vostro smartphone, con la fotocamera o con una action-cam.

Come funziona questo convertitore? Lo abbiamo già detto, è tutto molto semplice. L'interfaccia si basa sulla tipologia “Drag-and-Drop“. In altre parole, potrete dire addio a fastidiosi e complessi meccanismi di importazione: tutto quello che dovrete fare per convertire un video nel formato MP4 è trascinarlo direttamente all'interno della timeline di Filmora.

A questo punto, se avete bisogno di apportare qualche modifica al vostro video, potete farlo usufruendo di tutti quegli strumenti che il software mette a vostra disposizione. Ad esempio, potete dividere il video in più parti, eliminare i frame indesiderati, aggiungere filtri, effetti, titoli e molto altro.

Non appena il video sarà pronto, giunge il momento dell'esportazione e della conversione vera e propria. Cliccate, dunque, sul tasto “Esporta” e selezionate il formato di conversione. Oltre al formato MP4, potete convertire il vostro video anche in file MOV, MKV, AVI o MP3.

Video più leggeri con Filmora, anche in 4K

Abbiamo detto che Filmora può convertire facilmente e velocemente gran parte dei formati video. Una tecnologia di cui si sente parlare sempre più spesso, molto sofisticata e ricca di dettagli è il 4K. Non tutti i dispositivi, tuttavia, supportano questa risoluzione ed è in casi come questi che convertire il video in un formato più diffuso diviene fondamentale. A mani basse, non esitiamo ad affermare che Filmora rientra tra i 10 migliori convertitori video gratuiti 4K per PC Windows e Mac.

Bene, Filmora non solo può convertire un video 4K in formati più leggibili come l'MP4 – appunto – o MOV e MKV, ma anche ridurne le dimensioni senza però intaccarne la qualità. Il 4K, infatti, è un formato che pesa molto (vi basta pensare che 60 secondi di video in risoluzione 4K occupa circa 375 MB) e può arrivare ad occupare la memoria del vostro dispositivo in men che non si dica. Con la conversione del video in un formato differente come l'MP4, quindi, non solo potrete riprodurre quelle immagini su una più ampia gamma di dispositivi, ma anche recuperare tantissimo spazio e trasferire il file ad altri device in modo più rapido, godendo questo di dimensioni inferiori.

Potete scaricare Wondershare Filmora facendo clic sul link che troverete qui in basso: se non lo visualizzate correttamente, provate a disattivare AdBlock.

