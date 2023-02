OPPO Find N3 avrà un display migliore e sarà ancora più leggero

A dicembre OPPO ha rinnovato la sua gamma pieghevole con un nuovo modello, un dispositivo che migliora quanto di buono c'era con il primo capitolo. Con il nuovo anno, cominciano anche i leak sul futuro OPPO Find N3 e dopo un assaggio di quello che ci aspetta dalla fotocamera, ecco spuntare anche i dettagli sul display foldable.

OPPO Find N3 promette un corpo ancora più compatto e un display migliorato

Come anticipato già in precedenza, OPPO Find N3 dovrebbe avere come sigla PHN110: si tratta di un dettaglio importante dato che rende il terminale individuabile in eventuali benchmark e certificazioni. Per quanto riguarda le ultime novità, il leaker cinese DigitalChatStation è tornato a parlare del prossimo pieghevole dopo le indiscrezioni sulla fotocamera a periscopio.

A questo giro si parla del display del foldable, precisamente di quello interno: dovremmo trovare un pannello OLED con tecnologia LTPO con refresh rate a 120 Hz e risoluzione di 2260 x 2440 pixel. Le caratteristiche dello schermo ricalcano quelle di Find N2, fatta eccezione per la risoluzione: il precedessore offre una soluzione da 1792 x 1920 pixel. Probabilmente OPPO Find N3 continuerà ad avere una diagonale da 7,1″.

L'insider svela anche che il dispositivo sarà più leggero e sottile di Find N2: un vero record dato che l'attuale pieghevole pesa circa 237 grammi e ha uno spessore di 7,4 mm (quando aperto).

Aspettando Find N3 vi segnaliamo che il pieghevole a conchiglia OPPO Find N2 Flip arriverà in versione Global a stretto giro; nel frattempo, se volete conoscere le potenzialità di questa gamma, date un'occhiata alla nostra recensione dell'iconico Find N!

