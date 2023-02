No, Xiaomi 13 Ultra non sarà al MWC 2023

A dicembre la compagnia di Lei Jun ha lanciato sul mercato cinese i nuovi modelli della serie 13 mentre noi occidentali siamo rimasti a bocca asciutta. Fortunatamente il lancio Global è ormai previsto a stretto giro e i top di gamma del brand saranno tra i protagonisti della quasi imminente fiera di Barcellona. Tuttavia al MWC 2023 mancherà all'appello un dispositivo abbasta atteso, ossia il tanto chiacchierato Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra non sarà presentato la MWC 2023, secondo gli ultimi leak

Xiaomi 12S Ultra

La lineup iniziale per il MWC 2023 prevedeva, secondo i leak, anche il fantomatico modello Ultra: si tratta di un dispositivo super premium, che si posiziona sopra il modello Pro. Lo scorso anno Xiaomi ha lanciato il flagship 12S Ultra, ma solo in Cina: per il 2023 lo stesso fondatore del brand ha promesso un debutto internazionale. Purtroppo sembra che la presentazione non avverrà al MWC 2023: non ci sarà nessuno Xiaomi 13 Ultra durante la fiera.

MWC



Xiaomi 13 Lite ✅

Xiaomi 13 ✅

Xiaomi 13 Pro ✅

Xiaomi 13 Ultra ❌ — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 9, 2023

A rivelarlo è un insider che in varie occasioni si è mostrato affidabile: secondo quanto riportato la famiglia Xiaomi 13 Global sarà composta dal modello base, il fratellone Pro e una versione Lite (di cui sappiamo già tanto). Ricordiamo che in Cina sono arrivati solo Xiaomi 13 e 13 Pro mentre la variante Ultra non è stata ancora svelata nemmeno in patria.

Volete conoscere tutti i leak e le conferme sul futuro Xiaomi 13 Ultra? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al super flagship.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il