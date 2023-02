OPPO Find N3 e Huawei Mate X3: fotocamera migliore di Galaxy Z Fold 5?

Da quando esistono, tutti i pieghevoli vengono criticati per non investire seriamente sulla fotocamera, ma con OPPO Find N3 e Huawei Mate X3 le cose potrebbero cambiare. Acquistare un Galaxy Z Fold 4 significa spendere di listino 1.629€ per avere una fotocamera da 50+12+10 MP con ultra-grandangolare e zoom 3x; con S23 Ultra, invece, la spesa è di 1.479€ ma per un comparto più evoluto non solo con sensore da 200 MP ma anche una coppia di teleobiettivi 3x e 10x. Lo stesso vale anche per i pieghevoli Xiaomi e OPPO, dove il comparto fotografico tende a essere peggiore dei top di gamma standard.

Ecco come OPPO e Huawei vogliono migliorare la fotocamera di Find N3 e Mate X3

vivo X Fold

Il motivo è anche puramente tecnico: un pieghevole come Z Fold 4 è spesso 6,3 mm, mentre S23 Ultra 8,9 mm e quindi si ha meno spazio per integrare sensori più avanzati. Ma ciò non significa che non sia possibile: anche vivo X Fold è spesso 6,3 mm ma ha un teleobiettivo periscopiale anche se “solo” 5x, per non parlare di Huawei Mate X2, più spesso a 8,2 mm ma con un teleobiettivo periscopiale 10x che sulla carta non ha niente da invidiare ai camera phone tradizionali.

Grazie al rumor messo in giro dal leaker Digital Chat Station, scopriamo che i due futuri pieghevoli che rispondono al nome di OPPO Find N3 (PHN110) e Huawei Mate X3 dovrebbero fare altrettanto. Oltre a un non ben specificato sensore principale da 50 MP, sarebbero dotati di sistema a periscopio per offrire uno zoom più prolungato, oltre al fatto che il modulo fotografico sarebbe posto centralmente. Nel caso di OPPO, è possibile che il sistema fotografico di Find N3 sarà ereditato direttamente da Find X6 Pro.

Di OPPO Find N3 non sappiamo nulla, dato che è la prima volta che se ne parla in rete, ma considerato che Find N2 è stato presentato a fine 2022 immaginiamo che il lancio del suo successore non avverrà a breve. Differente è il discorso per Huawei Mate X3, di cui si vocifera da mesi e di cui esistono già immagini dal vivo.

