OnePlus Buds Ace ufficiali: saranno le nostre Nord Buds 2?

Dopo vari teaser, le nuove OnePlus Buds Ace sono state presentate ufficialmente in occasione dell'evento di lancio del nuovo OnePlus Ace 2, in occidente conosceremo come OnePlus 11R. E anche queste nuove cuffie true wireless, così come il nuovo smartphone top di gamma, potrebbero arrivare sui mercati internazionali con un nome diverso.

OnePlus Buds Ace ufficiali: latenza bassa e fino a 36 ore di autonomia

Con le OnePlus Buds Ace rimane invariato il design rispetto al primo modello di Nord Buds/Buds N, disponibile nelle due colorazioni Open Black e White e con certificazione IP55 per la resistenza ad acqua e sudore. Al loro interno trovano spazio driver dinamici da 12,4 mm con tecnologia tecnologia BassWave per migliorare le frequenze basse. Offrono supporto a codec AAC e Dolby Atmos, a patto di usarle con modelli come OnePlus 7/7 Pro e successivi. È presenta la modalità di cancellazione attiva del rumore con doppio microfono che permette riduzione del rumore delle chiamate tramite intelligenza artificiale.

L'interazione con le cuffie avviene mediante controlli touch, oltre alla possibilità di richiamare l'assistente vocale. Dentro alle cuffie c'è anche una batteria da 41 mAh in grado di fornire un'autonomia fino a 7 ore (o 5 ore con cancellazione ANC abilitata); aggiungendo la 480 mAh della dock di ricarica, l'autonomia sale fino a 36 ore, mentre la ricarica rapida permette di avere 5 ore di ascolto con soli 10 minuti. OnePlus le ha pensate anche per il gaming, grazie al Bluetooth 5.3 che offre una latenza molto bassa di circa 47 millisecondi, particolarmente indicata per le sessioni di gioco.

Prezzo e disponibilità

OnePlus Buds Ace sono state lanciate in Cina al prezzo di circa 35€ (249 yuan). Resta da vedere se e quando arriveranno anche sul mercato Global e a quale prezzo lo faranno.

