OnePlus Nord CE 3 Lite e Nord Buds 2 ufficiali in Italia: 5G, 108 MP e un look estivo

La gamma Nord si arricchisce con due nuovi dispositivi, entrambi lanciati a livello Global. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e i nuovi auricolari true wireless Nord Buds 2 arrivano in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli su entrambi i prodotti, insieme al prezzo di vendita per il nostro paese!

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e Nord Buds 2 arrivano in Italia: caratteristiche e prezzo

Per quanto riguarda il nuovo smartphone della famiglia Nord, ancora una volta ci troviamo alle prese con un terminale dall'aspetto fresco e giovanile. La colorazione Pastel Lime, poi, è perfetta per prepararsi all'arrivo dell'estate. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è dotato di una fotocamera principale a due cerchi ed un retro curvo 2.8D con texture anti-impronta e simile alla ceramica.

Il dispositivo ha uno spessore di 8,3 mm ed offre un ampio schermo Full HD+ da 6,72″ di diagonale, con refresh rate adattivo a 120 Hz, un foro per la selfie camera e cornici sottili. Presente all'appello il Global DC Dimming, un sistema di retroilluminazione dello schermo che consente agli utenti di visualizzare i contenuti più a lungo anche in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo l'affaticamento degli occhi.

Il nuovo modello Nord è mosso dallo Snapdragon 695 con connettività 5G e 8 GB di RAM espandibile di ulteriori 8 GB tramite la funzione Virtual RAM. La batteria è un'unità da 5.000 mAh mentre la ricarica SuperVOOC Endurance Edition da 67W permette di raggiungere l'80% della carica in soli 30 minuti.

OnePlus Nord CE 3 Lite è il primo modello del brand dotato di una fotocamera principale da 108 MP; completano il quadro un sensore dedicato alla profondità di campo, lo zoom 3x Lossless ed una selfie camera da 16 MP per autoscatti e videochiamate.

La nostra panoramica del nuovo smartphone volge al termine con gli ultimi dettagli: lato software troviamo la OxygenOS 13.1, per l'audio è presente una configurazione Dual Speaker (che permette di aumentare il volume fino al 200%) ed abbiamo anche un ingresso jack cuffie da 3,5 mm.

Oltre allo smartphone, l'azienda ha lanciato anche le TWS OnePlus Buds Nord 2: si tratta di un paio di auricolari true wireless con driver da 12,4 mm, tecnologia BaseWave Enhancement e cancellazione attiva del rumore ANC (fino a 25 dB). Le cuffiette sono inoltre dotate di un algoritmo AI per migliorare la qualità della voce in chiamata ed della modalità Trasparenza (utile per ascoltare la musica, ma senza perdere voci e rumori dell'ambiente circostante).

Le OnePlus Nord Buds 2 presentano la tecnologia Dolby Atmos e il supporto Dirac Audio Tuner mentre lato autonomia sono in grado di offrire fino a 7 ore di utilizzo (fino a 36 ore utilizzando anche la custodia).

Il nuovo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è stato lanciato in Italia al prezzo di 329€ per la sola versione da 8/128 GB, nelle colorazioni Pastel Lime e Chromatic Gray. Gli auricolari true wireless OnePlus Nord Buds 2 sono disponibili al prezzo di 69€: in questo caso trovate le colorazioni Lightning White e Thunder Gray.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il