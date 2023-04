POCO C51 sta arrivando: il nuovo budget phone Xiaomi ha una data

Il brand partner di Xiaomi sta per lanciare un nuovo membro della gamma C: si tratta della serie budget della compagnia, caratterizzata da dispositivi dal prezzo super accessibile. Di recente è stato lanciato il modello C55 (con cover in simil-pelle e fotocamera da 50 MP) ed ora è già tempo di pensare a POCO C51: il dispositivo ha una data di presentazione e sono stati pubblicati anche i primi dettagli su design e specifiche.

POCO C51 tra data di presentazione, immagini e specifiche

La data di presentazione di POCO C51 è fissata per il 7 aprile: manca quindi pochissimo al debutto Global, per ora solo in India. Il dispositivo presenta un look simile a quello del precedente C50; abbiamo quindi uno stile che strizza l'occhio alla serie Xiaomi 11, con un modulo fotografico squadrato con bordi arrotondati ed una Dual Camera con flash LED.

In realtà conosciamo già bene questo smartphone: si tratterà, infatti, di un rebrand di Redmi A2+. Le specifiche confermate dall'azienda comprendono lo schermo da 6,52″, il chipset MediaTek Helio G36, una fotocamera da 8 MP e una batteria da 5.000 mAh. Non mancherà Android 13 Go mentre la sicurezza sarà affidata ad un lettore d'impronte digitali posizionato sulla back cover. Di seguito un assaggio di quello che ci aspetta:

Dimensioni di 164,9 x 76,75 x 9,09 mm per un peso di 192 grammi

Display LCD con notch a goccia da 6,52″ HD+ (1.600 x 720 pixel)

(1.600 x 720 pixel) SoC MediaTek Helio G36 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core ARM Cortex-A53 fino a 2,2 GHz

GPU PowerVR GE8320 a 680 MHz

GE8320 a 680 MHz 2/3 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 32 GB di memoria espandibile via microSD fino a 1 TB

di memoria espandibile via microSD fino a 1 TB supporto dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, ingresso mini-jack

batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W

con ricarica a 10W doppia fotocamera posteriore da 8 MP f/2.0 con sensore di profondità

f/2.0 con sensore di profondità fotocamera frontale da 5 MP f/2.2

sistema operativo Android 13 (Android Go)

Mancano dettagli sul prezzo di vendita, ma a questo punto è lecito ipotizzare che POCO C51 sarà lanciato a circa 100€ al cambio attuale.

