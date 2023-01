POCO C50 ufficiale: stile, autonomia e un grande display a meno di 75€

Finalmente, ci siamo. POCO ha appena alzato il sipario sul primo budget-phone dell'anno, un dispositivo 4G essenziale ma super stiloso, e che punta in particolar modo su display e autonomia. Ecco tutto quello che c'è da sapere su POCO C50!

POCO C50: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo budget-phone

Design e display

POCO C50 è uno smartphone colorato e stiloso. Disponibile nelle colorazioni Royal Blue e Country Green, la scocca posteriore si caratterizza per una finitura molto simile alla pelle che restituisce una sensazione premium al tatto e alla vista. Sul retro dello smartphone troviamo poi il lettore di impronte digitali e l'isola fotografica con due sensori e il flash LED.

Passando al display, il dispositivo sfoggia un ampio pannello LCD da 6.52″ con risoluzione HD+ e un notch a goccia per la fotocamera interna.

Specifiche tecniche

POCO C50 è uno smartphone essenziale, pensato per accompagnarvi nelle più semplici attività quotidiane – che si tratti di chattare, bazzicare sui Social, controllare le mail, fare qualche ricerca o cose del genere. Pertanto, non aspettatevi una scheda tecnica sofisticata.

Sotto la scocca del dispositivo si nasconde un processore MediaTek Helio A22, accompagnato da 2 GB o 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna. Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 8 MP potenziato dall'Intelligenza Artificiale e una selfie-cam da 5 MP.

Uno dei punti di forza di POCO C50 è la batteria: parliamo di un'unità da 5.000 mAh che garantisce una lunga autonomia e che può essere ricaricata abbastanza velocemente grazie al supporto per lo standard a 10W.

POCO C50 – Disponibilità e prezzo

POCO C50 è stato lanciato in India ad un prezzo a partire da circa 70€ per la variante 2/32 GB. Qui, il dispositivo potrà essere acquistato sull'e-commerce Flipkart a partire dal prossimo 10 gennaio. Al momento, purtroppo, non si hanno ancora notizie sul rilascio in altri mercati, ma dal momento in cui quello indiano rappresenta la finestra per un debutto global, il primo budget-phone POCO non tarderà ad arrivare anche da noi.

