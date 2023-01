Motorola svela le Moto Buds 600 ANC: cuffie TWS con 26 ore di autonomia

Motorola ha svelato in queste ore le nuove cuffie TWS Moto Buds 600 ANC, che sarà presentate ufficialmente in occasione del CES 2023, in programma a Las Vegas dal 5 gennaio. Queste cuffie sono frutto della collaborazione con SGW Global, partner di Motorola per quanto riguarda gli accessori.

Anche Motorola ha le sue TWS: al CES 2023 arrivano le Moto Buds 600 ANC

Le Moto Buds 600 ANC sono dotate di chip Snapdragon Sound che migliora la qualità dell'audio trasmesso tramite le tecnologie wireless. Questa tecnologia prova ad eliminare il gap qualitativo con l'ascolto con cuffie a connessione cablata, con musica in alta risoluzione e voce cristallina durante le telefonate.

Le cuffie offrono il supporto aptX Adaptive per ridurre i rumori di sottofondo, mentre viene sfruttata anche una tecnologia ibrida per la cancellazione del rumore. Le Buds 600, inoltre, possono essere collegate a più dispositivi contemporaneamente, grazie alla tecnologia Bluetooth multi-point e fast pair.

L'autonomia dichiarata è di ben 26 ore complessive, sfruttando anche la custodia di ricarica. Le cuffie, inoltre, sono certificate IPX5 e quindi resistono bene agli schizzi d'acqua e al sudore.

Le Moto Buds 600 ANC saranno disponibili sul mercato nel mese di gennaio al prezzo di 149.99€. Sono attesi maggiori dettagli sul prodotto e la sua disponibilità durante il CES 2023.

