Honor ha lanciato uno speaker Bluetooth in collaborazione con Disney

Mentre siamo in attesa di conoscere maggiori dettagli sulla nuova versione di Honor 80 Pro, il brand cinese ha trovato il tempo anche di lanciare un nuovo accessorio. Si tratta di un prodotto semplice ed essenziale, ma che di certo farà piacere ai fan della casa di Topolino: ecco Honor Disney Portable Bluetooth Speaker, un altoparlante economico e compatto.

Honor Disney Portable Bluetooth Speaker: tutto sul nuovo accessorio del brand

Il nuovo speaker arriva con linee semplici e minimali, senza troppi fronzoli e nelle colorazioni Charm Red, Magic Night Black, Wizard Green e Mint Blue. In bella vista è presente il logo Mickey, con la sagoma riconoscibilissima del topo più famoso al mondo. Honor Disney Portable Bluetooth Speaker integra un altoparlante da 43 mm ed offre una potenza di 5W; inoltre è presente il supporto ai comandi vocali (una volta collegato allo smartphone).

Il dispositivo integra una batteria da 1.000 mAh, più che sufficiente per beneficiare di un'autonomia fino a 10 ore. La ricarica avviene tramite una porta Type-C. Non manca il pairing stereo per collegare due speaker allo stesso telefono. Per concludere, non manca la certificazione IP67 contro liquidi e polvere.

Honor Disney Portable Bluetooth Speaker è stato lanciato in Cina ad un prezzo di circa 20€ al cambio attuale (149 yuan).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il