Redmi Note 12 5G Global sarà migliore della versione cinese

Manca ormai pochissimo al lancio della nuova serie di Xiaomi per il mercato Global e finalmente è giunto il momento di alzare il sipario come si deve (o quasi). L'azienda ha pubblicato varie immagini ufficiali, svelando i modelli in arrivo per il mercato Global: avremo Redmi Note 12 Pro, il fratello maggiore Pro+ con fotocamera da 200 MP e Redmi Note 12 5G standard. Proprio quest'ultimo mostra una prima differenza rispetto alla versione cinese, una miglioria sicuramente gradita.

Redmi Note 12 5G: cosa cambia tra la versione Global e quella cinese

La versione China di Redmi Note 12 è stata lanciata in patria insieme alla gamma Note lo scorso ottobre. In base a quanto emerso sia dagli scatti dal vivo, che dagli unboxing dei giorni scorsi e ora dalle stesse immagini ufficiali, Redmi Note 12 5G Global avrà un'aggiunta, ossia un modulo fotografico in più. Il modello cinese monta una dual camera da 48 + 2 MP, con il sensore secondario dedicato alla profondità di campo.

La variante Global avrà invece una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, presumibilmente accompagnato da un modulo ultra-wide da 8 MP ed uno da 2 MP (sempre per la profondità). Per quanto riguarda la parte frontale, avremo uno schermo con punch hole.

A parte la differenza nel comparto fotografico non dovrebbero esserci altri cambiamenti. Dovremmo ritrovare, quindi, lo stesso schermo OLED della versione cinese (6.67″ a 120 Hz), il già confermato Snapdragon 4 Gen 1 ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W.

