Il fondatore di Meizu lascia l’azienda: Geely è l’unico proprietario

Arrivano novità piccanti per quanto riguarda Meizu, ma non temete: stavolta non riguarda il prossimo top di gamma, magari con un ulteriore ritardo. Secondo quanto riportato dai media cinesi, Jack Wong – una figura storica della compagnia asiatica – avrebbe venduto le sue azioni a Geely: ora il colosso automobilistico sarebbe l'unico proprietario di Meizu. Un vero e proprio stravolgimento che speriamo non abbia un impatto sui piani riguardanti il prossimo dispositivo.

Meizu ora appartiene completamente a Geely: dopo l'acquisizione, ora è l'unico azionista

A giugno abbiamo avuto la conferma di quelle che inizialmente erano solo voci, con l'acquisizione di Meizu da parte di Geely. I primi segnali di cambiamento sono arrivati poco dopo, con i ritardi per il flagship Meizu 19 e la quasi totale assenza del brand dal panorama tech (fatta eccezione per vari accessori e budget phone). Il 23 dicembre le cose sono cambiate: la compagnia ha annunciato il debutto di Meizu 20 nel corso del 2023 il quale potrebbe avere dalla sua una fotocamera sotto il display.

Inoltre la stessa azienda ha confermato l'interesse nel settore degli indossabili, dei tablet e dei dispositivi AR. Dopo un periodo lontano dai riflettori sembra che Meizu sia finalmente pronta a riprendere il suo posto. Tuttavia un nuovo colpo di scena è arrivato dalla Cina.

Jack Wong (conosciuto anche come Huang Zhang), storico fondatore e Chairman di Meizu, ha venduto le sue azioni e lo stesso è avvenuto per le altre compagnie partner (Telling Communication Holdings Co., Zhuhai Honghua New Kinetic Energy Equity Investment Fund, Haitong Innovation Securities Investment Co. e altri). Ora Geely è l'unico azionista della casa tech, tramite la sua controllata chiamata Wuhan Xingji Meizu Technology.

Quello che fino a poco tempo fa era il principale azionista si è completamente allontanato dalla compagnia; il nuovo presidente di Meizu Technology è Shen Ziyu e sono stati fatti anche altri cambiamenti interni. Al momento non è dato di sapere se ci saranno stravolgimenti sulla tabella di marcia ma siamo ottimisti. Già durante l'evento si è parlato dell'indipendenza di Meizu da Geely: il marchio di telefonia resterà “libero”, a parte l'interesse per l'automotive con Flyme Auto e l'intenzione di trasformare gli store del brand in veri e propri show-room con vetture Geely.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il