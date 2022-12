Meizu 20 confermato: ecco il primo teaser ufficiale

Finalmente la storia infinita sta per giungere alla sua conclusione: la casa cinese ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Meizu 20, confermato il periodo di uscita, il nome commerciale e i primissimi dettagli del nuovo top di gamma. Inoltre è stato pubblicato anche un teaser ufficiale, una breve clip che ci lascia con il fiato sospeso: il prossimo top sarà il flagship del ritorno di Meizu in grande stile?

Meizu 20 protagonista del primo teaser ufficiale: ecco i dettagli

Quest'anno Meizu non ha presentato nuovi top di gamma, lasciando presagire un futuro non proprio roseo per la compagnia cinese. In realtà l'azienda stava solo ricaricando le batterie dopo l'acquisizione da parte di Geely, colosso automobilistico asiatico. Quest'ultimo non metterà mano al brand di telefonia, che resterà indipendente; tuttavia gli store ufficiali ospiteranno le vetture Geely, in una sorta di vero e proprio show-room dedicato a tech ed auto.

Le novità non finiscono qui: il tanto chiacchierato Meizu 19 ha cambiato pelle, diventando qualcos'altro. Il prossimo top di gamma è stato anticipato da un teaser ufficiale, il quale preannuncia il debutto di Meizu 20.

Il lancio del top di gamma (probabilmente accompagnato dai un modello Pro, secondo i leak) sarà presentato ufficialmente nel corso della primavera 2023. Stando a quanto riportato dalla compagnia, il dispositivo sarebbe in fase di pre-produzione di massa e tutto starebbe procedendo secondo i piani.

Al momento il design non è stato ancora svelano e lo stesso vale per le specifiche. Tuttavia è impossibile immaginare un dispositivo di questo calibro sprovvisto dello Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo chipset high-end di Qualcomm (come visto anche dai primi benchmark). Abbiamo visto anche una presunta immagine dal vivo, ma ovviamente si tratta di un leak da prendere con le pinze.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il