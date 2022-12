La roadmap di Google trapela online: ecco i nuovi Pixel fino al 2025

I piani di Google per la linea Pixel sembrerebbero essere trapelati in rete nelle ultime ore, con annessi dettagli per tutti i prossimi dispositivi in arrivo sul mercato fino al 2025. I prodotti Google sono spesso soggetti a leak, ma questa volta si tratta di una fuga di notizie davvero enorme, se confermata.

Roadmap Google Pixel: i dispositivi in arrivo tra il 2023 e il 2025

Secondo il leak, il prossimo anno arriveranno sul mercato Pixel 7a (nome in codice “lynx”) e Pixel Fold (nome in codice “felix”). L'annuncio sembrerebbe previsto tra aprile e maggio 2023, quando si terrà l'annuale Google I/O.

Il modello 7a potrebbe arrivare ad un prezzo di 449$ con ricarica wireless e schermo a 90 Hz. Il Pixel Fold (primo foldable di Big G), invece, potrebbe avere un prezzo di 1799$.

Nella seconda parte del 2023 probabilmente vedremo protagonisti i nuovi Pixel 8: il modello standard potrebbe essere leggermente più piccolo dell'attuale Pixel 7, mentre il modello Pro dovrebbe mantenere la stessa dimensione. Entrambi gli smartphone saranno alimentati da Tensor G3, ma non ci saranno molti cambiamenti: i primi rumor parlano soprattutto di una fotocamera migliorata.

Nel 2024, invece, potrebbe approdare sul mercato anche Pixel 8a con un prezzo di 499$, ma solo nel caso in cui 7a dovesse risultare aver successo a livello commerciale. Se così non fosse, Google potrebbe pensare di passare ad un rilascio biennale della serie A.

La serie Pixel 9, d'altro canto, sarà composta da tre nuovi smartphone: una versione standard con la stessa dimensione di Pixel 8, il modello Pro da 6.7″ e un terzo modello Pro più piccolo da 6.3″ che però manterrà funzioni e caratteristiche del fratello maggiore. Ovviamente, tutti e tre i terminali, saranno alimentati da Tensor G4. Nel 2024, dovrebbe arrivare anche un nuovo foldable, di cui però al momento non si conosco i dettagli.

Per il 2025 i piani potrebbero cambiare il base al successo ottenuto con le precedenti serie 8 e 9. Google starebbe pensando anche ad un foldable a conchiglia che potrebbe arrivare entro la fine del 2025, insieme ai tre modelli dell'eventuale serie Pixel 10.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il