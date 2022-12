Google Pixel Fold svelato a 360°, fra immagini e scheda tecnica

Se ne parla da oltre un anno, ma il lancio di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole firmato Google, sembra ormai imminente. Nel mentre la diretta rivale Samsung si è stabilita come player principale nel settore foldable, le compagnie cinesi provano a fare altrettanto dopo essersi limitata al solo mercato cinese. Nel frattempo, Google ha dapprima apparentemente cancellato i piani del suo Pixel Fold, salvo poi riprenderli successivamente.

Google Pixel Fold: tutto quello che sappiamo sul primo pieghevole di Big G

Design e display

Jon Prosser, noto insider che spesso ha anticipato le mosse di varie compagnie, ha condiviso in rete le prime immagini render del nuovo Google Pixel Fold, nelle colorazioni Bianco Gesso e Nero Ossidiana. Trattandosi di un pieghevole infold, lo schermo esterno sarebbe un'unità AMOLED da 5,79″, mentre quello interno sarebbe un più ampio AMOLED da 7,69″. Le dimensioni complessive si attesterebbero sui 158,7 x 139,7 x 5,7 mm da aperto, e non mancherebbe il supporto allo stylus in stile Samsung.

Specifiche e fotocamera

È ancora presto per saperlo con certezza, ma gli indizi ci parlano di Google Pixel Fold come di uno smartphone basato sullo stesso Google Tensor G2 che troviamo su Pixel 7 e 7 Pro. Questo significherebbe l'integrazione di un SoC prodotto a 5 nm da Samsung, al cui interno ci sarebbe una CPU octa-core fino a 2,85 GHz Cortex-X1, GPU Mali-G710 MP7, 12 GB di RAM LPDDR5, co-processore Titan M2 per la gestione della sicurezza e TPU dedicata alle funzioni AI della fotocamera. Non conosciamo ancora i sensori che comporrebbero la tripla fotocamera di Pixel Fold, ma viene indicata la presenza di speaker stereo.

Prezzo e data d'uscita

Secondo quanto trapelato, il lancio di Google Pixel Fold è previsto per il mese di maggio 2023 a un prezzo non per tutti di circa 1800€.

