Google I/O 2023 e Android 14: abbiamo la data ufficiale dell’evento

Google I/O 2023: ecco quando si terrà l'evento ufficiale di Mountain View

Come da tradizione l'evento Google I/O 2023 avrà luogo quasi a metà anno, precisamente il prossimo 10 maggio. La conferma è arrivata in via ufficiale da parte della casa statunitense. Inoltre conosciamo già parte del programma: inizialmente si terrà un keynote principale tenuto dal CEO Sundar Pichai, seguito da uno dedicato agli sviluppatori; inoltre avranno luogo più di 100 sessioni tecniche, con novità che arriveranno anche subito dopo l'evento.

L'evento sarà dal vivo, ma ovviamente sarà possibile seguire tutti gli interventi direttamente online. Quali saranno le principali novità che vedremo al prossimo Google I/O 2023?

Il programma completo verrà illustrato nel corso delle prossime settimane, tuttavia è abbastanza semplice fare dei pronostici. Naturalmente verrà dato ampio spazio ad Android 14, la prossima versione principale del sistema operativo mobile di Google. Inoltre potrebbero esserci delle buone nuove anche per quanto riguarda Pixel Tablet, Pixel Fold e il tanto chiacchiera Pixel 7a.

Infine, visto il trend tecnologico del momento, è impossibile non aspettarsi anche dei contenuti legati all'AI (e sopratutto a Bard, la risposta di Google a ChatGPT, resasi protagonista di uno scivolone poco dopo il debutto).

