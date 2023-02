Android 14 DP1 ufficiale: tutte le novità in arrivo

Come da calendario, Android 14 si sta ufficialmente affacciando al mondo, come dimostra la prima Developer Preview rilasciata da Google, dandoci così modo di saggiarne le novità. Il 2023 sarà l'anno del nuovo aggiornamento, nome in codice “Upside-down Cake” (“Torta Rovesciata” in italiano) che seguirà così il “Tiramisù” visto con Android 13. Ovviamente è ancora presto per tirare le somme, nei prossimi mesi ci sarà il Google I/O 2023 che ci darà maggiori informazioni ma grazie alla DP1 possiamo già stilare una lista delle feature a cui Google sta ufficialmente lavorando.

Android 14 sta arrivando: ecco quali saranno le novità a cui Google sta lavorando

Tutte le novità

Una delle principali novità di Android 14, di cui si parla da tempo, sono le cosiddette gesture predittive, ideate per eliminare il problema che sorge con la gesture del tasto Indietro; con questa nuova implementazione, l'utente avrà un'anteprima della schermata a cui passerebbe usando la gesture Back, in modo da evitare di uscire dall'app che sta usando.

Un'altra novità piuttosto gradita sarà quella della clonazione delle app, una funzione con cui sarà possibile avere due versioni della stessa app, potendo così farvi l'accesso con due account separati. È una feature che esiste già su molte UI personalizzate, come Xiaomi e Samsung, ma che in questo modo sarà nativamente presente su qualsiasi smartphone Android. C'è poi l'equivalente della equivalente di Apple Continuity Camera, cioè l'inserimento dell'opzione per poter usare lo smartphone come webcam; anche in questo caso, esistono già app che lo fanno ma averlo di base è senz'altro comodo.

Come ogni major update, sono previste diverse migliori per il comparto privacy e sicurezza. Oltre all'aggiunta del supporto alla comunicazione satellitare, gli utenti potranno eliminare più facilmente bloatware e app indesiderate e limitare l'accesso delle app alle sole foto selezionate anziché dare accesso a tutta la Galleria. Inoltre, è prevista una maggiore trasparenza per i permessi delle app, dovendo mostrare perché richiedono determinati permessi come per esempio la posizione GPS, e verrà bloccato il sideloading delle app obsolete e poco sicure.

Per quanto riguarda la salute, oltre a una maggiore accessibilità agli apparecchi acustici, sarà aggiunto Connessione Salute: sviluppato in collaborazione con Samsung, è un hub per raccogliere i propri dati di salute in un unico posto e condividerli fra tutte le app. Se foste curiosi, è già disponibile sul Google Play Store. Fra le altre feature, Android 14 dovrebbe aggiungere il supporto a tastiere fisiche e alle gesture su touchpad in stile Chrome OS, utile specialmente per il mondo Tablet; è prevista maggiore compatibilità con app store di terze parti, dando loro modo di far funzionare meglio gli aggiornamenti automatici; sarà migliorato il menu di condivisione, dandogli più coerenza; le preferenze regionali permetteranno di scegliere le unità di misura come temperatura e formattazione del calendario; infine, è previsto il supporto obbligatorio al codec AV1, più efficiente in termini di prestazioni e GB consumati.

Come scaricare e installare Android 14 DP1

Se siete un possessore di smartphone Google Pixel, allora potete già scaricare la prima Android 14 Developer Preview 1 e installarla sul vostro dispositivo:

Per effettuarne l'installazione, vi consigliamo di far riferimento alla guida di XDA.

