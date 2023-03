iPad Pro OLED potrebbe costare un occhio della testa

A quanto pare, i primi iPad dotati di tecnologia OLED non soltanto avranno specifiche più avanzate ma potrebbero essere molto più costosi del previsto. Apple sarebbe in discussione con Samsung ed LG, i due produttori che dovrebbero fornire i pannelli in questione, e avrebbe richiesto schermi con specifiche più avanzate della concorrenza. Per questo, Apple potrebbe arrivare a spendere fino a 3 volte in più rispetto alla concorrenza per avere i migliori OLED su iPad.

Apple prepara la sua prima generazione di iPad OLED, e vuole solo il meglio per questi schermi

Il motivo principale di questa scelta sarebbe quello di evitare l’effetto warping, che si può creare quando un pannello OLED supera una certa diagonale. Questi schermi hanno uno spessore ridotissimo che garantisce alta flessibilità e cornici estremamente ridotte, potendo piegarsi su sé stessi in corrispondenza dei bordi; tuttavia, ciò può finire per creare distorsioni nell’immagine, cosa che Apple parrebbe voler assolutamente evitare.

Per farlo, i produttori incaricati dovranno utilizzare nuovi materiali: si parla della combinazione di un materiale plastico come il poliimmide e del vetro, in modo che lo schermo sia sì flessibile ma anche solido nella struttura. Inoltre, questi iPad OLED potrebbero essere i primi tablet al mondo ad avere la tecnologia Tandem, che su smartphone ha debuttato con Honor Magic 5 e che garantisce un alto numero di pixel più luminosi ma senza impattare sulla batteria. Tutto ciò potrebbe comportare un aumento di prezzo significativo: se il prezzo medio di un OLED da 10” si aggira sui 100/150$, il prezzo che Apple potrebbe pagare per questi schermi arriverebbe a toccare cifre pari a 270/350$.

Finora Apple ha utilizzato solo schermi LCD sui suoi tablet, seppur sia stata la prima e unica a implementare su iPad Pro quelli di tipo Mini LED, che assieme a MicroLED e Quantum Dot rappresenta una delle tecnologie next-gen per gli schermi. Se su smartphone sono ormai onnipresenti, su tablet l’adozione degli OLED è più lenta perché i numeri di vendita sono decisamente più bassi rispetto alla controparte telefonica. Ma sembra sempre più certo che sarà questa la novità di Apple per il 2024: non solo perché dalla serie iPhone 15 tutti i modelli dovrebbero averli (compreso iPhone SE), ma perché sarà durante il prossimo anno che arriverà il primo tablet OLED (probabilmente iPad Pro) a cui poi seguiranno anche i primi MacBook OLED.

