Secondo le informazioni pubblicate in un nuovo report da un noto giornalista, Apple starebbe pensando di rivoluzionare le strategia di vendita in campo internazionale ponendo maggior attenzione sull'India e sul suo mercato emergente. La nuova strategia prevederà, probabilmente, l'istituzione di un reparto di vendita interamente dedicato alla regione indiana.

Apple cambia strategia di vendita internazionale: maggiore focus sull'India

Stando alle informazioni pubblicate da Mark Gurman, noto giornalista e analista di Bloomberg, Apple avrebbe intenzione di dare maggior risalto alle vendite dei propri prodotto in India, dopo aver notato un buon incremento della richiesta nel paese.

Dopo il pensionamento di Hugues Asseman, il capo della divisione indiana Ashish Chowdhary farà capo direttamente a Michael Fenger, il capo delle vendite di Apple. In questo modo si creerà un rapporto diretto con strategie slegale dal resto del mondo. Tuttavia, non cambieranno i report finanziari: l'India continuerà ad essere considerata parte della categoria Europa.

Questi cambiamenti non sono stati annunciati ufficialmente, ma Gurman (da sempre molto affidabile) cita la conoscenza da parte di diretti interessati alla questione. Non solo produzione, quindi, ma anche un potenziamento delle vendite che vedrà aumentare prepotentemente la presenza di Apple in India.

