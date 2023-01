Apple sempre più presente in India: spostata anche la produzione di AirPods

I piani di riduzione della dipendenza da Cina da parte di Apple continuano, con la produzione di uno dei prodotti di punta spostato anch'esso in India. Il sodalizio tra l'azienda statunitense e il paese indiano, iniziato con la produzione di iPhone, sembra proseguire a gonfie vele, stando agli ultimi report emersi in rete.

Le custodie delle AirPods adesso si fanno in India: Apple sempre meno Cina-dipendente

Jabil, azienda indiana produttrice di elettronica, ha iniziato a costruire ed assemblare le custodie di plastica delle AirPods, spedendole in Cina e Vietnam per la composizione finale del prodotto, secondo le ultime notizie riportate dai media indiani. Jabil è un'azienda con circa 2500 operai, situata nella regione di Pune, nell'India occidentale.

Gli sforzi di Apple per diventare indipendente dalla Cina stanno prendendo sempre più forma: secondo un report di Bloomberg, le spedizioni in Europa e nel medio Oriente degli iPhone prodotto in India raggiungeranno quota 2.5 miliardi di dollari entro marzo 2023, raddoppiando praticamente il fatturato delle esportazioni di iPhone del paese ottenuto nel 2022.

Sempre secondo la nota testata giornalistica, potrebbero volerci circa 8 anni prima che Apple riesca a portare il 10% dell'intera produzione fuori dalla Cina, dove vengono assemblati e costruiti ancora il 98% degli iPhone. Secondo alcune indiscrezioni, l'azienda di Cupertino sarebbe pronta a portare in India anche la produzione delle cuffie Beats, dopo aver progettato anche lo spostamento della produzione dei nuovi iPad.

