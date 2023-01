Samsung aggiorna dei moduli di Good Lock per facilitare il passaggio ad un nuovo smartphone

State pensando di acquistare un nuovo smartphone Samsung ma siete scoraggiati dall'idea di perdere tutte le vostre impostazioni, le immagini, le app, i contatti ed i messaggi che avete sul vostro attuale dispositivo? Samsung ha lavorato sodo per rendervi il tutto più semplice, e con il nuovo aggiornamento di Good Lock adesso potete persino trasferire al vostro nuovo smartphone le impostazioni dei moduli di questa utile suite.

Con i nuovi moduli di Good Lock, passare ad un altro smartphone è più semplice

Facciamo prima un piccolo ripasso. Per chi non lo sapesse, Samsung offre già una preziosa app che permette di trasferire file e dati importanti da uno smartphone Samsung all'altro. L'app in questione si chiama Smart Switch ed è specifica per il trasferimento di foto, contatti, musica, calendario, messaggi e impostazioni dal vecchio smartphone a quello nuovo.

L'app, tuttavia, non permette di condividere le impostazioni dei moduli di Good Lock, che sono comunque fondamentali per la personalizzazione dell'esperienza d'uso del proprio smartphone Samsung. Per ovviare a questo problema, il produttore coreano ha aggiornato tre moduli – MultiStar, QuickStar e NotiStar– aggiungendo il supporto a Smart Switch, rendendo dunque possibile il trasferimento delle impostazioni sul nuovo dispositivo Galaxy.

MultiStar è il modulo specifico per la personalizzazione dell'esperienza multi-tasking. L'aggiunta del supporto a Smart Switch permette di trasferire immediatamente le impostazioni al nuovo smartphone senza doverle riconfigurare. Dall'altra parte, QuickStar permette di modificare la visualizzazione delle notifiche, della griglia dei pulsanti rapidi e l'apertura istantanea del pannello rapido. Con questo aggiornamento, anche queste impostazioni verranno trasferite direttamente al nuovo Galaxy.

NotiStar, infine, è un modulo che offre un controllo ed una personalizzazione molto più approfondita delle notifiche. Anche in questo caso, sarà possibile trasferire facilmente le impostazioni al nuovo smartphone grazie al supporto per Smart Switch.

Aggiornamento anche per One Hand Operation+

Questi non solo gli unici moduli di Good Lock ad aggiornarsi in queste ore. Anche One Hand Operation+, il modulo che permette di modificare e personalizzare le gesture, sta aprendo le porte a delle nuove funzionalità. Più nello specifico, l'aggiornamento introduce la funzione “Smart Select” con quattro opzioni: Animazione, Ovale, Pin e Rettangolo.

Questa funzione consente di acquisire schermate di diverse dimensioni e forme, registrare una porzione desiderata dello schermo per un massimo di quindici secondi e bloccare una parte del display semplicemente utilizzando le gesture. L'aggiornamento è disponibile per gli utenti degli Stati Uniti e dell'India, ma Samsung ha già riferito che raggiungerà presto anche altri mercati.

