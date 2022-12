Apple abbandona la Cina? I nuovi iPad si faranno in India

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete e sui giornali in questi giorni, Apple sarebbe in trattativa con le autorità indiane per spostare in India la produzione dei nuovi iPad, a seguito delle proteste per la politica Zero-Covid che ha rallentato la produzione di dispositivi elettronici in Cina.

Gli iPad saranno prodotti in India? Apple ci starebbe seriamente pensando

Attualmente Apple produce in India diversi modelli di iPhone (circa il 10% del totale secondo una prima stima), tra cui la serie 14 arrivata sul mercato lo scorso settembre. Nonostante non ci siano state assolutamente comunicazioni ufficiali, alcune fonti autorevoli riportano la possibilità che Apple decida di affidare alle fabbriche indiane anche la produzione dei futuri iPad.

La politica Zero-Covid della Cina ha fatto sorgere proteste in tutto il paese, causando grandi ritardi nell'approvvigionamento dei dispositivi elettronici e la loro costruzione nelle fabbriche cinesi più grandi. Sarebbe proprio questo il motivo per cui Apple avrebbe deciso di esplorare altre strade.

Proteste per la politica Zero-Covid in Cina

La crisi dei semiconduttori sembrerebbe stiano lentamente rientrando e proprio per questo motivo aggiungere ulteriore ritardo alla produzione dei nuovi prodotti potrebbe recare danni economici non indifferenti alle compagnie tech, già reduci da una crisi senza precedenti.

I dubbi di Apple sembrerebbero essere rappresentati principalmente dall'esperienza e dal talento delle fabbriche indiane, che solo nell'ultimo anno hanno iniziato a costruire ed assemblare con costanza i dispositivi di punta dell'azienda di Cupertino.

Chissà che anche la produzione del nuovo visore AR/VR, che recentemente sembrerebbe aver subito un ritardo a causa del software, possa avvenire proprio in India.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il