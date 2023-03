Spotify annuncia un cambiamento “rivoluzionario”: somiglierà a TikTok

Nel corso dell'evento Stream On di marzo, il team di Spotify ha annunciato la più grande evoluzione dell'applicazione dai tempi del debutto: un'interfaccia mobile nuova di zecca, con un feed ricco di video e contenuti ed uno stile più vicino a TikTok e Instagram che ad un'applicazione di streaming musicale. Ecco le novità svelate e quando arriverà l'aggiornamento con la nuova UI.

Spotify mostra la sua nuova interfaccia, in stile TikTok

Che il mondo stia prendendo una piega sempre più “social” non è di certo un segreto. Ormai qualsiasi tipologia di piattaforma viene concepita (o si ritrova ad evolversi in tal senso) come un prodotto social, in modo che gli utenti possano interagire con i contenuti in modo rapido ed immediato, utilizzando uno stile “conosciuto”. E infatti è impossibile non farsi venire in mente TikTok (o anche Instagram) guardando la nuova interfaccia di Spotify.

L'app di musica in streaming si rinnova e cambia stile, mantenendo alcuni elementi ma introducendone di nuovi. La rivoluzione è sopratutto concettuale, con uno spazio enorme ai contenuti video. Scorrendo il nuovo feed verticale ci si troverà di fronte a musica, podcast, audiolibri, programmi: il tutto sotto forma di anteprime visive (e audio, ovviamente).

Una volta individuato un contenuto interessante sarà possibile condividerlo, salvarlo oppure entrare nella pagina dell'artista o del podcast per scoprire ulteriori dettagli. Non mancheranno gli hashtag, i quali permetteranno agli utenti di scoprire nuovi contenuti (esplorando i generi correlati).

Le scorciatoie e i Preferiti (e i brani riprodotti di recente) continueranno ad essere presenti nella parte superiore del feed Home. Tra le altre novità troviamo anche Spotify DJ, funzione che sfrutta l'AI per simulare uno speaker radiofonico (al momento in beta in USA e Canada). Abbiamo poi lo Smart Shuffle migliorato, per consigli personalizzati che si adattano perfettamente alla playlist originale creata dall'utente, e la riproduzione automatica per i podcast.

Quando arriverà la nuova interfaccia di Spotify?

La nuova versione dell'interfaccia di Spotify arriverà sui dispositivi Android e iOS nel prossimo futuro. Al momento non è stata ancora svelata la data di rilascio: inizialmente si era parlato di un roll-out progressivo a partire da ora ma è più probabile che ci sarà da attendere alcune settimane. Non appena ne sapremo di più sul rilascio dell'aggiornamento di Spotify, vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

