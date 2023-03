Impossibile riprodurre video su TikTok: cosa sta succedendo | 9 marzo

In queste ore uno strano problema sta affliggendo gli utenti che cercano di visualizzare alcuni video su TikTok, con l'impossibilità di connettersi correttamente e quindi di guardare tranquillamente i filmati. Le segnalazioni sono davvero tante e sparse in tutta Italia, segno tangibile del fatto che i server stiano riscontrando dei problemi.

TikTok Down: impossibile riprodurre video oggi 9 mazo

L'errore più frequente è “Impossibile visualizzare il video”, ma non su tutti i filmati del noto social network. Nei nostri test, infatti, alcuni video vengono riprodotti correttamente mentre altri faticano a caricare e restituiscono l'errore incriminato.

Sembra purtroppo che si tratti di problemi di server, dato che i video in errore possono variare da persona a persona: quello che riuscite a visualizzare voi potrebbe non essere disponibile per i vostri amici e viceversa.

Anche su DownDetector le segnalazioni sono tantissime, mentre gli utenti su Twitter e Instagram hanno iniziato a segnalare l'errore qualche ora fa. Al momento il problema non sembra essere del tutto risolto, ma non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di TikTok. Vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori informazioni sull'errore.

