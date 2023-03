E se Facebook e Messenger tornassero in un’unica app?

Dopo oltre 10 anni in cui Facebook e Messenger sono state portate avanti come app separate, Meta sta valutando di ritornare al passato e riportarle a essere una singola app. Era il 2011 quando l'allora Facebook acquistava la startup di messaggistica Beluga a cui si ispirò per il lancio dell'app dedicata Messenger; da quel momento in poi, tutti gli utenti di Facebook avrebbero dovuto installare due app sul proprio smartphone per poter usare il social network e poter anche messaggiare con i contatti. Una scelta che per molti si è rivelata abbastanza scomoda, dovendo passare da un'app all'altra per svolgere funzioni legate alla stessa piattaforma.

A parlare di questo possibile cambiamento è Tom Alison in persona, vice-presidente di Facebook, in un post sul blog di Meta in cui parla del futuro dell'azienda. Fra Messenger, WhatsApp e Instagram, ogni giorno 140 miliardi di messaggi vengono inviati nel mondo, anche grazie alla spinta data dai video Reels, su cui Meta punta molto per tenere testa alla crescita di TikTok e YouTube Shorts; soltanto su Instagram, ogni giorno vengono inviati quasi 1 miliardo di Reels nei messaggi privati fra utenti, e quindi c'è la volontà di spingere affinché ciò accada anche su Facebook.

Per farlo, Meta sta ufficialmente testando l'unificazione di Facebook e Messenger per semplificare e incentivare l'utilizzo dei messaggi privati anche sul social blu. Trattandosi di una fase di test, si tratta di una modifica parziale e circoscritta a pochi utenti e dispositivi, e solo in futuro scopriremo se verrà estesa in modo più capillare ma soprattutto se diventerà una modifica definitiva o se deciderà di lasciare due app dedicate.

