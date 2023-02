L’IA arriva anche in Spotify con un DJ personale

Il 2023 è chiaramente l'anno delle intelligenze artificiali che pian piano stanno facendo capolino in tutti i servizi più importanti. Anche Spotify, infatti, ha lanciato la propria IA sottoforma di DJ personalizzato per creare una vera e propria stazione radio all'interno delle applicazioni mobile su iOS e Android.

Spotify DJ: l'intelligenza artificiale al servizio della musica

Spotify DJ è un nuovo modo ascoltare la propria musica preferita con l'aiuto di uno uno speaker radiofonico generato dall'intelligenza artificiale in grado di proporci canzoni che potrebbero piacerci con tanto di informazioni sul brano in riproduzione e relativo artista.

Tutto questo è possibile grazie alla Generative AI di OpenAI (creatore di ChatGPT), che nelle mani degli editor musicali permette di ottenere informazioni e curiosità sulla musica, gli artisti o il genere che si sta ascoltando, tramite una voce dinamica creata dall'intelligenza artificiale Sonantic.

Spotify DJ è attualmente disponibile solo in lingua inglese per gli utenti Premium in Canada e Stati Uniti, ma il servizio sarà esteso probabilmente a tutti i paesi man mano che verrà perfezionata l'interazione con l'intelligenza artificiale.

