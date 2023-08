Apple Music: le novità introdotte con iOS 17 arriveranno anche su Android

Con iOS 17, Apple ha introdotto diverse novità anche per l'app Music, il servizio di streaming musicale made in Cupertino che può essere utilzzato anche dai possessori di dispositivi Android. Stando alle informazioni emerse in rete, gli utenti che non utilizzano dispositivi Apple potranno comunque usufruire delle novità in arrivo con il nuovo sistema operativo grazie ad un nuovo aggiornamento dell'app mobile in arrivo probabilmente il concomintanza con il lancio della nuova versione di iOS 17.

Su Apple Music per Android arrivano anche le novità di iOS 17

Crediti: 9to5mac

Con la versione beta 4.3.0 di Apple Music per Android, gli sviluppatori hanno introdotto la maggior parte delle novità che arriveranno sul servizio di streaming musicale con il rilascio del nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile iOS 17. La schermata di riproduzione è stata rinnovata per includere l'artwork animato dell'album che si sta ascoltando, mentre molto presto saranno disponibili anche le nuove sezioni con i crediti delle canzoni.

Le playlist collaborative, inoltre, potrebbero debuttare in concomitanza con la versione iOS dell'app quando saranno rilasciate entro la fine dell'anno, permettendo agli utenti di invitare i propri amici a creare delle playlist condivise e liberamente modificabili da tuttii partecipanti. Purtroppo Apple non ha ancora annunciato una data di lancio ufficiale del nuovo aggiornamento per Android, bisognerà quindi attendere molto probabilmente almeno il lancio ufficiale di iOS 17.

Se non volete attendere, però, è possibile testare fin da subito tutte le novità iscrivendo al programma beta di Apple Music per Android e scaricando la versione di test del servizio.

