ThinkPhone by Motorola: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Di recente il primo smartphone dedicato alla serie di PC Lenovo ThinkPad ha debuttato in Italia con un design in linea con la serie di prodotti della gamma ed un tasto rosso che richiama l'iconico TrackPoint dei portatili del brand. Se siete curiosi di scoprire gli sfondi ufficiali di Lenovo ThinkPhone by Motorola e “trasformare” il vostro dispositivo, ecco disponibili al download tutte le immagini estratte dal nuovo arrivato.

Come scaricare gli sfondi ufficiali di ThinkPhone by Motorola

I wallpaper del dispositivo sono decisamente affascinati e comprendono immagini realizzate appositamente per il nuovo ThinkPhone (sia mobile che desktop) ed altre che arrivano dai dispositivi Motorola. Come già evidenziato, sono presenti anche alcuni wallpaper per PC. Gli sfondi ufficiali dedicati a Lenovo ThinkPhone by Motorola comprendono immagini astratte, scatti elaborati/ritoccati e foto più comuni.

Di seguito trovate il link al download: il pacchetto Zip comprende tutte le immagini disponibili. Si tratta esclusivamente di sfondi statici; stranamente non è stato incluso nessun live wallpaper.

THINKPHONE – SFONDI UFFICIALI – DOWNLOAD

