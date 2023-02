Google Bard è realtà: ecco il primo rivale di ChatGPT

Google in queste ore ha annunciato ufficialmente Bard, una IA colloquiale sperimentale alimentata dalla tecnologia LaMDA. Proprio come ChatGPT, questa intelligenza artificiale può rispondere alle domande, risolvere problemi e creare vere e proprie conversazioni con l'utente.

Google Bard vs ChatGPT: la sfida è ufficialmente iniziata

Con un post a sorpresa sul blog ufficiale della compagnia, Google ha presentato l'intelligenza artificiale Bard: un chatbot alimentato dalla nuova tecnologia denominata Language Model for Dialogue Applications, abbreviato in LaMDA.

Questa nuova IA entra in queste ore in fase di test per un ristretto numero di collaboratori, mentre dalle prossime settimane è prevista la general availability, in cui anche il pubblico potrà testare con mouse e tastiera la nuova intelligenza artificiale messa a punto da Google.

Bard, si legge nelle informazioni pubblicate dall'azienda della grande G, “potrebbe fornire risposte ed informazioni in accurate” quindi il feedback degli utenti aiuterà Google a mettere a punto l'IA e sistemare i problemi. Una delle grandi differenze con ChatGPT, sembrerebbe essere la conoscenza: questa IA infatti potrebbe rispondere anche con informazioni in tempo reale o comunque aggiornate entro pochi giorni.

Se la creatura di OpenAI, quindi, è ferma al 2021, Google Bard potrebbe attingere da un database molto più aggiornato, consentendo di ottenere informazioni in tempo reale su qualsiasi argomento. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno prima di poter finalmente interagire con l'intelligenza artificiale messa a punto da Google.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il