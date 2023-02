I nuovi smartwatch Huawei stanno arrivando: ecco i primi indizi

Alcuni dei dispositivi più apprezzati di Huawei sono sicuramente gli smartwatch: affidabili, ben realizzati e comodi da indossare. Il mercato, stando alle ultime informazioni trapelate in rete, potrebbe presto vedere l'arrivo di una nuova serie di wearable firmati Huawei con il nome in codice AOD-H1.

AOD-H1 è la nuova serie di smartwatch Huawei: scovati nell'app Health

L'ultimo aggiornamento dell'app Huawei Health, ha lasciato trapelare in rete l'esistenza di una serie di smartwatch inediti rappresentati dal nome in codice sopracitato. Sebbene potrebbe trattarsi dei nuovi Watch GT4 o Watch 4, sembra che questi nuovi modelli siano completamente inediti.

Tutti i precedenti dispositivi di Huawei, infatti, riportano nel proprio nome in codice la dicitura B.19, cosa che tuttavia non avviene in questa occasione. Potrebbe quindi trattarsi di una serie di wearable tutti nuovi, magari con un quadrante più grande o con funzioni inedite.

Non è escluso, inoltre, che possa trattarsi di nuove smartband, piuttosto che smartwatch, con un focus sulle attività sportive e sul monitoraggio della salute. Non sappiamo quando Huawei potrebbe lanciare questi nuovi prodotti, ma l'occasione giusta potrebbe essere il Mobile World Congress 2023 che si terrà a Barcellona tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire finalmente a cosa sta lavorando l'azienda cinese, oltre alla serie di smartphone P60.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il