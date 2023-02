Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Limited Edition è ufficiale: una versione speciale per San Valentino

Con un immagine teaser, Xiaomi ha annunciato l'arrivo di una special edition di Civi 2 dedicata interamente ad uno dei personaggi più amati in tutto il mondo: Hello Kitty. Questa nuova edizione limitata arriverà in concomitanza con San Valentino, per celebrare la festa degli innamorati.

Xiaomi festeggia San Valentino con una special edition di Civi 2 dedicata ad Hello Kitty

Su Weibo, noto social network cinese, Xiaomi ha pubblicato l'immagine teaser di una nuova edizione speciale di Civi 2, che festeggerà San Valentino con una veste rossa e bianca con una particolare funzione fotocromatica dedicata al personaggio di Hello Kitty.

Una delle novità di questa Limited Edition, infatti, è il pannello posteriore fotocromatico che quando è esposto ai raggi del sole illumina di rosso le icone di Hello Kitty che caratterizzano il design. Lo smartphone, inoltre, arriva in una confezione unica nel suo genere, con il branding della gattina più famosa al mondo in bella mostra, con tanto di cover personalizzata annessa.

Vale la pena ricordare che al lancio, Xiaomi Civi 2 collaborò proprio con la nota icona pop per una versione dalla colorazione “Little White Dress“. In quella occasione, Hello Kitty arrivava sullo smartphone cinese con una tonalità bianca, realizzata con la tecnologia hot-press forming.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa nuova versione di Xiaomi Civi 2 arriva nel taglio da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Non cambiano le caratteristiche dello smartphone, con un display OLED da 6.55″, risoluzione Full HD+ e 120 Hz di refresh-rate, alimentato da un chipset Snapdragon 7 Gen 1 ed una batteria da 4500 mAh.

Il nuovo Xiaomi CIVI 2 Hello Kitty Limited Edition è disponibile per il pre-ordine in Cina al prezzo di circa 385€ (2799 yuan). Non sapete dove acquistare Xiaomi CIVI 2? Vi aiutiamo noi, con il nostro approfondimento dedicato!

