OnePlus 11R/Ace 2 ufficiale: è il nuovo top con SuperVOOC S

OnePlus sta configurando la propria line up di smartphone per il 2023: dopo aver scoperto OnePlus 11, adesso è tempo di OnePlus 11R aka Ace 2. Parliamo di un nuovo modello per la fascia alta che porta avanti la strada inaugurata dal primo modello e dal rebrand della serie Ace, puntando al rapporto qualità/prezzo: ecco specifiche, prezzo e data d'uscita.

OnePlus 11R (Ace 2): tutte le novità del top di gamma

Design e display

Per chi se lo chiedesse, lo smartphone è lo stesso, ma commercializzato come OnePlus 11R nei mercati Global e come Ace 2 in quello cinese (da non confondere con il vecchio OPPO Ace 2).

Disponibile in due colorazioni, Matte Black e Light Blue, il design di OnePlus 11R è molto simile al modello principale OnePlus 11, a partire dall'iconico modulo fotografico posteriore rappresentato da una sezione circolare collegata al frame laterale. Al suo interno troviamo tre sensori, il flash LED ma niente da fare per la scritta Hasselblad, segno che la collaborazione rimane esclusiva del modello principale. Buone notizie per gli amanti dell'Alert Slider, perché il marchio di fabbrica di OnePlus è presente anche su 11R; tuttavia, il frame non è in metallo bensì in plastica.

Per quanto riguarda il display, è una soluzione con punch-hole centrale, uno schermo curvo AMOLED da 6,74″ 1.5K+, refresh rate adattivo fino 120 Hz e lettore d'impronte ottico integrato.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il lato hardware è sicuramente quanto di più interessante possiamo trovare su OnePlus 11R/Ace 2. Questo perché si basa sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm come su modello 10T, un grosso cambiamento rispetto al Dimensity 8100-MAX del predecessore 10R. È un SoC a 4 nm TSMC con CPU Kryo fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 730, mentre le memorie sono da 12/16 GB RAM LPDDR5X (più fino a 8 GB di RAM virtuale) e 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile.

The next generation of power is here. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G. — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 27, 2023

Lato batteria abbiamo un modulo da 5.000 mAh con la ricarica Warp Charge a 100W: stavolta è l'unica disponibile rispetto al predecessore che si sdoppiava fra 80W e 150W. Per la velocità di ricarica, si parla di 10 minuti per raggiungere il 50%. Il software si basa sull'ultima OxygenOS 13 (ColorOS 13 per la Cina) basata su Android 13.

Tra le novità troviamo il chip OPPO SuperVOOC S: OnePlus Ace 2/11R è il primo smartphone a montare questa soluzione. È un chip dedicato esclusivamente alla gestione energetica e all'alimentazione, fungendo da “filtro” per regolare e gestire la potenza di ricarica e ottenere una migliore durata della batteria.

Per il comparto fotografico, su OnePlus 11R/Ace 2 troviamo un trittico da 50+8+2 MP con sensore principale Sony IMX890 e OIS, oltre a sensori ultra-grandangolare e macro e una selfie camera da 16 MP.

OnePlus 11R (Ace 2) – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,4 x 74,3 x 8,7 mm per 204 grammi

Colorazioni Matte Black e Light Blue

Lettore d'impronte ottico nel display

Display curvo AMOLED 10-bit da 6,74 ” 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate adattivo 40- 120 Hz , luminosità di 1.450 nits, PWM Dimming 1.440 Hz e vetro Asahi Glass (Gorilla Glass 5 per la scocca posteriore)

10-bit da (2.772 x 1.240 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate adattivo 40- , luminosità di 1.450 nits, PWM Dimming 1.440 Hz e vetro Asahi Glass (Gorilla Glass 5 per la scocca posteriore) SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 730

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Warp Charge 100W e chip SuperVOOC S

con ricarica rapida Warp Charge e chip SuperVOOC S connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC, USB-C 2.0

tripla fotocamera posteriore da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con IMX890 e OIS, ultra-grandangolare OV08D10 a 120° e macro OV02B10

f/1.8-2.2-2.4 con IMX890 e OIS, ultra-grandangolare OV08D10 a 120° e macro OV02B10 selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con OxygenOS 13

OnePlus 11R (Ace 2) – Prezzo e data di uscita

Presentato in Cina, OnePlus Ace 2 è stato lanciato al prezzo di partenza di circa 385€ (2.799¥) per la 12/256 GB, salendo a 426€ (3.099¥) per la 16/256 GB e infine 481€ (3.499¥) per quella top da 16/512 GB.

