Tra le novità della prima metà dell'anno abbiamo assistito ad un ritorno in grande stile per OnePlus, non solo nella fascia top ma anche per quella medio-alta. OnePlus 11R (conosciuto in patria come Ace 2) è un terminale che troverà sicuramente spazio nel cuore degli appassionati: andiamo a scoprire dove comprare il nuovo smartphone, con un occhio puntato al risparmio fin dal giorno del debutto.

OnePlus 11R (Ace 2): dove comprare il nuovo smartphone di fascia alta del brand

Oltre al nuovo top di gamma, la casa di Pete Lau ha lanciato anche un dispositivo di fascia alta dal prezzo più accessibile e con specifiche di tutto rispetto. Manca la collaborazione con Hasselblad, ma l'Alert Slider è stato mantenuto. OnePlus 11R (la versione cinese arriva come Ace 2) ha un design simile al modello top, con uno schermo AMOLED curvo a 120 Hz ed una fotocamera in un modulo tondo.

Tuttavia a muovere il tutto abbiamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 mentre il resto del comparto offre una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 100W e il nuovo chip SuperVOOC S.

Ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo smartphone; continuate a leggere per scoprire dove comprare OnePlus 11R (Ace 2), già in sconto con coupon!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Da GizTop è disponibile la versione Cinese, ossia OnePlus Ace 2: lo smartphone è dotato della ColorOS 13.1 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue che comprende anche l'Italiano. Comunque, se preferite, è possibile scegliere tra la versione con ColorOS oppure con quella con OxygenOS (installata dallo store). In entrambi i casi è presente il Play Store insieme ai servizi Google.

Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: LTE FDD B1/3/4/5/8/28A, TD-LTE B34/38/39/40/41 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a OnePlus 11R (Ace 2).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il